Maja Marinković ponovo nasrnula na Asmina Durdžića: Nakon što mu je slomila zub, napravila haos zbog Stanije

Strasti između Maje i Asmina se ne smiruju.

Asmin Durdžić i Maja Marinković nastavili su svoju svađu ispred Bijele kuće, dok je obezbeđenje stajalo između njih kako bi spriječilo veći incident. Prije toga, došlo je i do fizičkog sukoba između njih tokom programa uživo, koji je dodatno eskalirao zbog Stanije.

"Kome veruješ? Meni ili njoj? Nisam dobacivao, tako je bilo. Evo raskidam, evo, ako ti njoj vjeruješ, skloni se od mene, ja sam s tobom raskinuo, odj*bi od mene", rekao je Asmin.

"Ti to namerno radiš", počela je da plače Maja.

"Sad ćeš vidjeti kako se igra rijaliti, veruješ njoj, dao sam ti zadnju šansu. Ti si za mene mrtva, dao sam ti zadnju šansu. Mene seljanka i divljakuša ne zanima, kad se izlečiš onda mi se obrati. Prema tebi sam bio iskren, j*bala ti Stanija mater. Želim svadbu i rajsko i pet dana. Ništa nisi poštovala, je l' ti meni išta vjeruješ", urlao je Asmin.

"Je l' ti vidiš šta ti meni radiš", rekla je Maja.

"Mrš mi iz života", rekao je Asmin.

"P*čko jedna prodana", rekla je Maja.

"Neka ti uđe Filip Car, pa njega grebi. Nosi one životinje u radionicu. Neću ići na Rajsko, nosi one životinje, je l' me d*kaš pola godine. Molim vas šaljite me na Rajsko ostvrvo, idem, je l' smo raskinuli", naveo je Asmin.

"Nismo", rekla je Maja.

Podsetimo, Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, kada je njihov sukob eskalirao u fizički obračun.

Sve je počelo u spavaćoj sobi Bijele kuće, gde su njih dvoje u jednom trenutku bili zajedno ispod pokrivača. Situacija je ubrzo izmakla kontroli i prerasla u žestoku svađu, a potom i fizički sukob