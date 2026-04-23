Direktor Granda se oglasio zbog gašenja poznatog takmičenja: Nakon spekulacija da je kraj emisije, ovo je poručio

Goran Šljivić progovorio je o glasinama da se gase "Zvezde Granda".

Izvor: pritnscreen/youtube/Zvezde Granda

Na mrežama su počele da kruže glasine o navodnom kraju popularne emisije "Zvezde Granda". Tim povodom, prvo se oglasila voditeljka takmičenja, Ana Sević, a potom i Goran Šljivić, direktor koji je naslijedio tu poziciju od pokojnog Saše Popovića.

Ana je prvenstveno dobila direktno pitanje od svojih pratilaca na mrežama o eventualnom završetku sezone ove emisije. Voditeljka je odgovorila samouvereno i otkrila planove koje produkcija priprema.

Pitali su je da li je u subotu, nažalost, poslednja emisija "Zvezde Granda", pa je Sevićka odgovorila:

"Ne znam gdje ste čuli tu info ali pogrešna je. Kidamo rejtinge do juna pa od septembra ponovo", pisalo je.

Oglasio se direktor

Goran Šljivić, novi direktor produkcije, oglasio se i stavio tačku na glasine o kraju emisije. Direktno iz Trebinja, gdje se i odvijaju audicije za predstojeću sezonu.

"Ponovo smo kod vas za izbor kandidata za 'Zvezde Granda' sezonu 2026/2027 godina. Ovo je već postala tradicija, da smo u Trebinju svake godine, zato što dajete dobre kandidate, vrlo bitne za naš šou program", poručio je Šljivić i dodao da vjeruje da će novu zvezdu Granda pronaći baš u tom gradu.

Izvor: Kurir/ MONDO