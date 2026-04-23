logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Direktor Granda se oglasio zbog gašenja poznatog takmičenja: Nakon spekulacija da je kraj emisije, ovo je poručio

Autor Ana Živančević
0

Goran Šljivić progovorio je o glasinama da se gase "Zvezde Granda".

Izvor: pritnscreen/youtube/Zvezde Granda

Na mrežama su počele da kruže glasine o navodnom kraju popularne emisije "Zvezde Granda". Tim povodom, prvo se oglasila voditeljka takmičenja, Ana Sević, a potom i Goran Šljivić, direktor koji je naslijedio tu poziciju od pokojnog Saše Popovića.

Ana je prvenstveno dobila direktno pitanje od svojih pratilaca na mrežama o eventualnom završetku sezone ove emisije. Voditeljka je odgovorila samouvereno i otkrila planove koje produkcija priprema.

Pitali su je da li je u subotu, nažalost, poslednja emisija "Zvezde Granda", pa je Sevićka odgovorila:

"Ne znam gdje ste čuli tu info ali pogrešna je. Kidamo rejtinge do juna pa od septembra ponovo", pisalo je.

Oglasio se direktor

Goran Šljivić, novi direktor produkcije, oglasio se i stavio tačku na glasine o kraju emisije. Direktno iz Trebinja, gdje se i odvijaju audicije za predstojeću sezonu.

"Ponovo smo kod vas za izbor kandidata za 'Zvezde Granda' sezonu 2026/2027 godina. Ovo je već postala tradicija, da smo u Trebinju svake godine, zato što dajete dobre kandidate, vrlo bitne za naš šou program", poručio je Šljivić i dodao da vjeruje da će novu zvezdu Granda pronaći baš u tom gradu.

Izvor: Kurir/ MONDO

Tagovi

Zvezde Granda gašenje emisija Goran Šljivić Ana Sević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ