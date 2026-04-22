Pretučen jutjuber koji se snimao ispred zapaljenog brabusa: Posle batina ga ostavili pored puta, reagovao Baka Prase

Jutjuber i tiktoker Deki BMW brutalno je pretučen kada ga je grupa nepoznatih momaka presrela i zadala mu ozbiljne povrede.

Prema informacijama kojima raspolažemo, do incidenta tokom kojeg je povređen jujtuber i tiktoker Deki BMW došlo je prije nedelju dana, kada ga je presrela grupa nepoznatih muškaraca u automobilu marke BMW.

- On je krenuo iz Beograda ka Nišu koristeći vozilo Bla Bla kara. Kada su stigli do Velike Plane, naišlo je vozilo BMW u kojem je bila grupa momaka. Za sada nije precizno utvrđeno da li ih je jujtuber poznavao, da li su ga prislili ili je svojevoljno krenuo sa njima. Sledeće što je poznato je da je odveden na poznato niško izletište Kamenički Vis te da je tamo pretučen. Zatim je odvezen do sela Donje Vlase gdje je zatečen sa ozbiljnim povredama zbog kojih ga je Hitna pomoć transportovala u niški Univerzitetski klinički centar - navode izvori Informera upoznati sa ovim slučajem.

Niška policija je potvrdila da im je prijavljen takav događaj, da je jedno lice zadobilo povrede te da intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

Povodom ovog incidenta oglasio se i jutjuber Baka Prase, kod kojeg je Deki bio gost u prenosu uživo.

- Ja sada upućujem poruku kamatašima. Ništa nećete dobiti time što ste ga prebili, znate li koliko je glupo to što ste prebili nekoga ko je javna ličnost i eksponirali se. Ovo je problem, jer kada radiš kamatu, za tebe ne treba da se zna - rekao je Baka.



