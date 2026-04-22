"Ništa ne krijem, ali neću veliku svadbu": Teodora progovorila o udaji i svađi s Tamarom Milutinović, svima odbrusila

Pjevačica Teodora Džehverović kaže da za sada ne razmišlja o velikoj svadbi, kao i da kada se to desi, biće intimnije i za manji broj ljudi.

Srpska pjevačica Teodora Džehverović progovorila je o mogućoj udaji, ističući da ne želi da pravi veliku svadbu. Ona naglašava da ako se to nekada dogodi, biće u intimnoj atmosferi sa malim brojem zvanica.

Ona je, takođe, pričala o sukobima sa kolegama ali je i odgovorila na pitanje da li ima partnera kog ne prikazuje javnosti.

- Ne, nisam zaljubljena. Opet razumijem i da morate to da pitate, je l'? Ali mislim da je za mene najbolje da to ostane prosto kao što je i do sada. Mene su stvarno povezivali sa raznoraznim muškarcima i ja sam se borila sa tim da prihvatim da je to dio mog posla i da bukvalno svako ima pravo danas da kaže da sam ja sa nekim i da će ljudi to prosto povjerovati.

Tako da bilo mi je stvarno teško da prihvatim sve to spajanje sa nekim ljudima sa kojima nemam veze, i onda sam rekla sebi ne želim uopšte ni ono što jeste da priznajem i potvrđujem. Neka sve ostane u moja četiri zida i na kraju krajeva, koliko god da ja predstavljam javno svoj život i porodicu, mislim da nema potrebe da drugi ljudi znaju jer na kraju dana ja sam tu zbog muzike, rekla je Teodora i nastavila:

- Ljudi stvarno vole sve da znaju. Ja sam uvijek nekako stava da svako radi kako misli da treba, a ljude to ne treba da zanima.

Dešavalo se da me ljudi pozovu i pitaju da li je istina za na primjer tog i tog kada me povežu u medijima. Prvo se svi kod kuće začudimo i onda krenemo da se da se zezamo na taj račun. Nekako tako ovaj smo prihvatili. Ja zaista moram da kažem da imam podršku i svojih prijatelja i svoje porodice da šta god i kakva god da je situacija kroz koju ja prolazim, da uvijek imam njihovu podršku.

O odnosu sa Tamarom Milutinović

Kada je riječ o prijateljstvu sa koleginicom Tamarom Milutinović, Teodora tvrdi da se ne vraća previše na to šta je bilo u prošlosti, pogotovo kada je u pitanju čuvena svađa dviju pjevačica, a poznato je da su zajedno bile u grupi "Đavolice".

- Pa mislim da su to neke dječije bubice. To je kao da sada ne znam ti kada si bila dijete imala neku drugaricu vi ste se svađali.

Bukvalno treba tako da gledamo jer mi smo jako mlade ušle u sve to. Svaka je za sebe željela najbolje i to naravno u grupi mora da se osjeti.

Srele smo se na aerodromu. Ja sam završila sa čekiranjem i krenula je cela ekipa, pozdravile smo se normalno i drago mi je da su te stvari nekako sada iza nas. Ali valjda eto ja sam stvarno mlada ušla u sve ovo sa 18 godina i evo, 10 godina kasnije mislim naravno da drugačije razmišljam. Tako da eto krivo mi je što sam nekada onako napravila neku neku grešku te vrste.

Teodora o udaji



Pjevačica je rekla da je razmišlja o svadbi, ali da neće kriti kada "padne prosidba"

- Ja nisam ja bila onaj tip koji je nešto pretjerano razmišljao o venčanju. Ne zato što nisam željela da se udam, nego to nije bilo prioritet. Neće biti to sve u smislu, svadba za pamćenje, već nešto mnogo intimnije. Barem ja to tako zamišljam za sada - rekla je iskreno pjevačica. Ako se prsten posle prosidbe pojavi, naravno da će se videti na ruci, nemam ja potrebu bilo šta da krijem

