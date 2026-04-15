"Ko može meni od 88 godina da kaže kako da živim": Pjevač oženio 41 godinu mlađu koleginicu, prvi put zajedno u javnosti

Andrija Bajić i 41 godinu mlađa Mala Cana gostovali su zajedno u emisiji kod Ognjena Amidžića.

Jedan od najkomentarisanijih parova na domaćoj javnoj sceni, Andrija Bajić i Mala Cana, gostuju u emisiji "Amidži šou", gdje iskreno govore o svojoj emotivnoj vezi.

Iako je razlika u godinama između njih velika Andrija je stariji od svoje partnerke čak 41 godinu, to, kako ističu, nije prepreka njihovoj ljubavi.

"Tako je Bog htio, ja sam je vidio u Jakovu, bilo je zabavno veče, ona je pjevala tamo, dogovorili smo se da se vidimo da dobije licencu, a ona je prije toga htjela da prestane da pjeva", rekao je Andrija.

"Ne bih puno komentarisala, što se ljudi tiče, mene to uopšte ne zanima, ja znam da imam 46 godina, srećna sam prvi put u životu, poštovana, pažena, nemam nikakvo maltretiranje. Ja sam dijete razvedenih roditelja, život mi nije bio bajka. Počinjem da pjevam, niko se sa tim ne slaže, odlazim sama u stan, decenijama živim sama, samo sam molila Boga da imam nekog ko je kao što je Andrija", rekla je Mala Cana.

Voditelj Ognjen Amidžić je upitao Andriju koliko on godina ima, a pjevač je otkrio da uskoro puni 88 godina.

"Najvažnije je živjeti normalno, ne piti alkohol, ne prejedavati se i treće da imaš nekog pored sebe koga voliš i ko te voli, da se lijepo slažete, da imaš porodicu koja te poštuje. Ja sam to imao i u prvom braku, moja supruga je preminula, a onda je nas Bog spojio, eto tako. Danas smo u porodičnom ambijentu, mi smo 15 godina već u braku, nismo mi u vezi, nije to veza. Ona se nije udala za mene zbog bogatstva, zbog koristi. Ko ima pravo meni da kaže, čoveku od 88 godina kako ću ja da živim", rekao je Andrija, na šta je Cana dodala:

"Ko smije nama da sudi, a da pritom u svom dvorištu i u svojoj poridici ne pogleda situaciju, a pritom mi smo srećni", navela je Cana.

"Da li je ta razlika od 41 godina prepreka kod vas u bilo čemu?", pitao je Ognjen.

"Kod nas ne", rekao je Andrija.