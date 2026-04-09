Kako danas izgleda srpska misica na koju je odlepio Džoni Dep: Živi kao kraljica, a evo odakle joj tolike pare

Jelena Mandić proglašena je za prvu pratilju Mis Srbije i Crne Gore 2004. godine. Posle toga odlučila je da ode van Srbije i svoj život nastavi u Kanu

Izvor: IG urijell

Poznato je da Srbija ima neke od najlepših žena, a mnogima su upravo izbori lepote bili karta za potpuno novi život. Neke su tu slavu iskoristile za karijeru u medijima, neke za obrazovanje, a neke, za odlazak u svet.

Jedna od njih je i Jelena Mandić, koja je 2004. godine privukla pažnju kada je ponela titulu prve pratilje Mis Srbije i Crne Gore.

Već naredne godine našla se na svetskoj sceni, predstavljajući zemlju na izboru za Mis Univerzuma u Bangkoku.

Tu, međutim, njena priča tek počinje. Zahvaljujući podršci i očekivanjima svoje mentorke, dobila je priliku da nastavi školovanje u Francuskoj, na prestižnom fakultetu u Kanu. Iako je već imala završene studije turizma u Beogradu, odlučila je da se dodatno usavrši, i ostane na Azurnoj obali.

Danas Jelena živi u Kanu, gde živi na visokoj nozi zahvaljujući sopstvenom biznisu. Iako su mnogi mislili da se možda "bogato udala", Jelena se zapravo uspešno bavi nekretninama, ali i razvija sopstveni brend nakita od stakla.

Iza tog naizgled glamuroznog života stoji dosta rada i upornosti, a kako sama kaže, život na Azurnoj obali ima svoje čari, ali i velike razlike u odnosu na Beograd.

"Oba grada su mi jednako važna. Kan je znatno manji od Beograda, a budući da živim u samom srcu Kana, gotovo da i ne koristim automobil, osim kada posetim Monako, Antib, Sen Trope ili neko drugo mesto u okolini. Većinu aktivnosti obavljam peške, što mi omogućava i da se rekreativno bavim", rekla je pre par godina za domaće medije.

Inače, Jelena je svojevremeno govorila i o susretu sa nekim velikim holivudskim imenima koja su na nju ostavila ogroman utisak. Među njima, posebno je istakla Džeralda Batlera i Džona Kjuzaka.

Na njen šarm nije ostao imun ni Džoni Dep. Na svom Instagram profilu je objavila video sa njim, gde se vidi da je nije ravnodušan u njenom prisustvu.

