Pela se na terasu pjevačici da je nađe, i ostavljala poruke: Ena Čolić šokirala pričom, u sve umješan i njen dečko

Autor Marina Cvetković
0

Ena Čolić je otkrila kako su se ona i Ljupka Stević upoznale.

Pela se na terasu pjevačici da je nađe, i ostavljala poruke Izvor: TV Pink Printscreen

U najnovijem izdanju emisije "Magazin In" voditeljka Sanja Marinković u dobro poznate roze fotelje ugostila je žensku ekipu.

Voditeljka Maša Mihailović, pjevačice Ljupka Stević i Višnja Petrović, glumica Sofija Rajović, i rijaliti zvezda Ena Čolić, bile su spremne da daju svoj sud o brojnum aktuelnim temama, ali i da progovore o intrigama iz njihovih privatnih života koje mjesecima zanimaju javnost.

Ena je otkrila kako su se ona i Ljupka upoznale, te podijelila šok anegdotu koja je ostavila bez teksta sve u studiju.

- Ljupka i ja smo se i upoznale dok je ona bila u ovoj predposlednjoj vezi. Upoznale smo se tako što sam se ja pela na njenu terasu da je nađem u stanu, jer me njena mama zamolila - otkrila je Ena. 

- Ja sam bila u fazi kada nikome nisam željela da se javim na telefon. Sticajem okolnosti, Ena je bila tu i pogledali su kroz prozor da li sam živa - dodala je Ljupka.

- Peli su me onda na terasu - rekla je Ena.

- Ne, ti si rekla: "Kako ja da se penjem, ja nisam radila ni fizičko kad sam bila mala" - rekla je Ljupka.

- Popeli su me na kraju na krkače, ali ja kažem: "Ja je ne vidim". Bio je upaljen televizor, ali nje nigdje nije bilo. Njena se mama uplašila, pa sam se posle našla sa Ljupkom i tim njenim momkom, oni su bili nestali za sve. Snijeg je padao, a ja sam joj na kolima pisala: "Ljupka, javi se" - rekla je Ena.

Podsjetimo, Ljupka je nedavno otkrila da je napokon zadovoljna svojim emotivnim životom, te da uživa u ljubavi sa novim partnerom.

- Nisam ja u kontaktu sa bivšim ljubavima, ja kada ostavim to je zapečaćeno, a sada sam zaljubljena imam partnera i lijepo nam je -rekla je Ljupka tada za Premijeru.

Evo kako izgleda njen novi partner:

