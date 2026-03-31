"Prišivaju mi aferu da me unize": Prošla kroz pakao s mužem, sad pričaju da je drugom muškarcu rasturila brak

Goga Gagić je oštro demantovala glasine da je prije dvadeset godina bila sa oženjenim čovjekom i rasturila mu brak

Razvod pjevačice Goge Gačić od partnera i kolege Marka Gačića mjesecima je glavna tema. Pjevač je prevario svoju suprugu i s novom izabranicom nastavio život van porodične kuće.

Međutim, pojavile su se priče da je Goga još u mladosti navodno bila akter vrlo slične situacije, samo na suprotnoj strani. Dok je živjela u Nišu i krenula na studije, upustila se u vezu s muškarcem koji je već bio u braku i imao dijete. Goga se povodom ove informacije oglasila i demantovala sve, tvrdeći da joj se potura afera.

- Jasan mi je pokušaj diskreditacije mog imena, ali neću dozvoliti da mi se prišivaju "afere" i da se poturaju razne priče samo da bi neko, što je sasvim jasno, pokušavajući da unizi mene, sebe oprao i/li promovisao na jeftin način.

I sve to uz pomoć navodne priče iz vremena kada sam studirala i imala 20 godina?! Vrlo pokvarena zamisao. Iz poštovanja prema sebi i svojoj porodici u slučaju plasiranja takvih laži neću oklijevati da pravdu potražim na sudu - rekla je Goga.

Marko Gačić o razvodu od Goge

Pjevač Marko Gačić tokom gostovanja u jednoj emisiji, govorio je o braku sa koleginicom Gogom Gačić. Marko ne krije da je suprugu prevario, a mnoge je iznenadio opravdanjem za to.

Marko je rekao kako je ženu prevario jer se od supruge udaljio, te da je smatrao da time daje djeci loš primjer kako prava ljubav treba da izgleda.

- Žao mi je što smo živjeli određeni vremenski period tako da nismo obraćali pažnju na taj naš odnos iz razloga što su se te stvari prihvatile kao normalne. Bez emocija, bez nekih stvari koje čine jedan par. Samim tim ja nisam, to jest nismo razmišljali o tome da djeci dajemo loš primjer i da djeca možda to gledaju kao neki normalan odnos kao što ja gledam na svoje djetinjstvo i svoje odrastanje i na porodicu cjelokupnu - rekao je Marko, pa nastavio:

- Gdje nema zagrljaja, nema poljupca, nema osmijeha, nema nježnosti. Žao mi je samo zato što su djeca doživjela možda taj neki naš period života kao, to jest, dali smo im loš primjer. To je trajalo. Kada sam shvatio da djeca gledaju nešto što nije idealan par, sjutra djeca treba sebi da izaberu partnera, a ako razmišljaju o tom modelu i o tom periodu našeg života koji nije harmoničan nismo nigdje.

On je rekao kako reaguje na izjavu svog oca da je Goga ikona i njihova snaja bez obzira na to što je sin otišao.

- To jeste tako. Ta žena je prvenstveno meni rodila dvoje zlatne djece i uvijek će biti majka moje djece. Prosto prihvatili smo to da smo došli dotle i da smo prosto ispustili konce i da to vjerovatno više, koliko god da smo mi pokušavali da to nešto se popravi...

Marko ne krije da je do razvoda došlo jer se u njegovom životu pojavila druga žena.

- Jeste se dogodilo. Pojavila se osoba u mom životu, ali smatram da ne bi mogao niko da se pojavi da je to sve funkcionisalo. Ne, ne bih mogao da da primijetim ja nikog drugog da je išlo sve kako treba - rekao je on, pa otkrio da li su pokušali da sačuvaju brak.

- Mislim da smo... Imali smo mi situacije i ranije gdje smo pokušavali da riješimo nešto, ali se to na kraju se ispostavilo bezuspješno.