Fatalna lepotica na jahtu otišla s mužem i ljubavnikom: Telo joj našli u vodi, glumac godinama odbija da kaže istinu

Na današnji dan, 31. marta, rođen je čuveni glumac Kristofer Voken, a iako nikad karijeru nije gradio na skandalima, jedna situacija umalo mu je uništila slavu.

U svetu Holivuda, gde su privatni životi slavnih često pod lupom javnosti, retki su oni koji uspeju da sačuvaju svoju intimu, a Kristofer Voken jedan je od njih. Iako je izgradio impresivnu i dugotrajnu karijeru, o njegovom privatnom životu zna se vrlo malo. Već više od pola veka u skladnom je braku sa Džordžijan Voken, a njihov odnos često se ističe kao jedan od najstabilnijih u filmskoj industriji bez skandala i daleko od reflektora.

Ipak, uprkos diskreciji, jedno poglavlje iz njegove prošlosti i danas izaziva pažnju javnosti. Voken se početkom osamdesetih našao u središtu kontroverze nakon tragične smrti glumice Natali Vud, s obzirom na to da je bio na jahti u noći kada je izgubila život.

Problem je bio taj što su ga u to vreme "tukle" glasine da je on bio ljubavnik Natali, te da se sukobio sa njenim suprugom na jahti, nakon čega je glumica pronađena mrtva u vodi.

Voken se o svemu oglašavao vrlo retko i uvek krajnje suzdržano. U svojim izjavama naglašavao je da je reč o velikoj tragediji i da ne želi da spekuliše o događajima iz poštovanja prema Natali Vud i njenoj porodici.

Tokom godina dosledno je izbegavao da ulazi u detalje ili komentariše glasine, uključujući i one o navodnoj aferi.

No, šta se zapravo dešavalo na jahti?

Podsetimo, lepa glumica Natali Vud, tragično je izgubila život 29. novembra 1981. godine. Ona je tada zajedno sa suprugom Robertom Vagnerom i kolegom Kristoferom Vokenom krenula na jahtom prema ostrvu Santa Katalina, a osim njih na brodu je bio i kapetan Denis Davern.

Međutim, iz te plovidbe se nije vratila - njeno telo pronađeno je u moru nekoliko sati nakon što je nestala, a imala je samo 43 godine.

Kako su mediji tada pisali, Vagner i Voken su se povukli na spavanje, a kada je Robert došao da poželi laku noć supruzi, nije je našao u sobi.

Policija je u početku smrt proglasila nesrećnim slučajem, ali je 2011. istraga ponovo otvorena kada je kapetan Davern za NBC izjavio da je došlo do burne svađe između Vagnera i Vokena, nakon koje je Natali nestala. Devet meseci kasnije, uzrok smrti promenjen je iz slučajnog utapanja u utapanje pod sumnjivim okolnostima. Patološki izveštaji su pokazali da je imala modrice i ogrebotine, što ukazuje da je bila povređena pre nego što je završila u vodi.

Kapetan broda tvrdio je da je čuo svađu, ali da je pojačao muziku kako bi paru dao privatnost. On je kasnije izjavio da je Vagner zabranio bilo kakvu potragu kada je Natali nestala i nije dozvolio da pozovu Obalsku stražu.

Njena sestra Lana je više puta rekla da je Natali imala veliki strah od vode još iz detinjstva, što je činilo njenu smrt još misterioznijom, a činjenica da Voken nikada nije želeo da govori detaljnije o onome što se dešavalo, povlači pitanje - da li je njena smrt zaista nesreća?