Sada je jasno zašto je Mister Bin onako ponašao i petljao oko jednostavnih stvari.

Šašavi Mister Bin je četvrt vijeka uspijevao da nas zasmije tako što je najobičniju životnu situaciju pretvarao u nevjerovatnu avanturu - išao na bazen, kod zubara, u kupovinu... uvijek bi pronašao način da zaglavi go pred punim kupalištem, onesvijesti zubara anestezijom ili izvuče tiganj iz unutrašnjeg džepa sakoa.

Ukoliko ste se ikada pitali zašto je takav kakav jeste, niste jedini. Ali, "radujte se" - nova teorija fanova konačno daje odgovor na to pitanje.

Mister Bin je zapravo vanzemaljac: Ljudi su bili u zabludi 25 godina, detalj iz uvodne špice svima promakao

On je vanzemaljac.

Ne vjerujete? Dokaz vam je bio ispred nosa sve ove godine!

MR BEAN INTRO Izvor: YouTube

Mister Bin je vanzemaljac, koji, kako vidimo, pada sa svemirskog broda na Zemlju.

"To objašnjava njegovo ponašanje, odnose s ljudima, istu odjeću... ne zna šta su normalni ljudski odnosi ni kako bi trebalo da se oblači".