"Upozorili su me da je smršao, nisam ga prepoznao": Ognjen prvi put otkrio stravične detalje o Madžgaljevoj smrti

Ognjen Amidžić otkrio je nepoznate detalje o Marinku.

Danas, 26. marta, navršava se 10 godina od kako nas je napustio jedan od najtalentovanijih umjetnika sa domaće scene, Marinko Madžgalj, a jedan od njegovih najboljih prijatelja, voditelj Ognjen Amidžić, dotakao se nepoznatih detalja iz prošlosti.

Amidžić je otkrio kada je saznao za Marinkovu bolest, ali i da li je znao da je moguć tragičan ishod.

"Jesam. Tužna je to priča i šokantna. Evo iskreno da ti kažem, ja se sjećam, on je umro u martu 2016, a 2015. nešto posle Nove godine smo pričali brate hoćemo da uradimo nešto, imali smo neku pjesmu, sjećam se Bane iz MVP-a nam je dao neku pjesmu "Pivo daj", ovo je za vas, evo otpjevajte. Hoćeš malo da se malo prodrmamo, da uradimo to pa da vidimo šta ćemo dalje? Mi smo malo radili, pa malo odmarali, zavisi ako on ima puno angažmana, nama su Flamingosi baš bili ono za uživanje, nismo imali obavezu. I on kaže - hajde, ali nešto me bole leđa, bole me leđa baš me gadno bole. A on je bio čovjek koji se nije žalio kad ga nešto boli. Ako se žali znači da ga baš boli. Pa kažem brate šta je, pa kaže brate ne mogu da spavam, jedva sam odradio probu za predstavu, sledeći put morao sam da otkažem predstavu, pojačava mi se taj bol između plećki, hajde idem da vidim tamo nešto znaš, šta treba, da l’ neka fizikalna da vide šta je, ovo ono. I mi snimamo taj spot, sjećam se da smo ga jedva snimili. To se ne vidi u spotu jer smo se budalasali naravno ali znam da je bio pod bolom i da mu nije bio vajb uopšte kako treba. I znam da smo se u tom periodu i manje nešto družili, čuli i to, normalno, i kaže brate meni su preporučili, ovo me ne prolazi, da odem u Igalo tamo ima ono ljekovito blato pa da vidim te fizikalne. I to je bilo nešto pred ljeto. Ja posle toga čujem, tokom ljeta, da li jun, jul, da su ga poslali, neko mi je rekao od prijatelja, iz Crne Gore za Beograd jer su mu vidjeli neku vodu u stomaku pa da se provjeri hitno šta je. I ja se sjećam posle me je zvao naš drugar iz benda i drugar generalno čiji je opet mnogo dobar drugar radio, kog ja isto znam, u bolnici kad je Madžalj došao na skener. I pozvao me je i kaže - brate mnogo loše vijesti, kažem šta je bilo, pa ima kancer pankreasa, raširilo se... Ja pitam pa je l’ mnogo, je l’ ima rešenja? Pa kaže ne vjerujem. Pa šta je prognoza? Pa kao par mjeseci. I sad ti sa tom informacijom… A ja sam od malih nogu naučen da mogu da čujem bilo kakvu informaciju bilo kad, ne znam kako to da ti objasnim i onda od tog trenutka sam ja, znaš kao primiš to kao jeziv info, pa smo onda mi pričali kako je do toga došlo, nemam pojma, a opet zadržiš u sebi jedan promil mogućeg čuda, da li će neka operacija ili nešto da se desi. Tako da sam ja od kraja jula dobio info, 2015 godine, znao koliko je to ozbiljno i to, ali on…

Ognjen Amidžić je otkrio i da li je sa glumcem pričao o tome.

"Pričali smo, viđali smo se naravno, ali on je posle otišao kod roditelja, mi smo tamo šetali po kraju i pričali i nikada nije bio negativan, nikada nije bio po tom pitanju jao brate bedak nego kao biće to sve okej i uvijek smo pričali na neku drugu stranu i tako, pričali o nekim drugim stvarima sa željom da to prođe i kao da će to proći, ali nažalost nije i onda kad sam dobio taj info, tad sam se slomio."

Voditelj se osvrnuo na njihov poslednji susret.

"Sjećam se. Išli smo oko njegove zgrade, šetali smo se i sve je bilo nekako...", sa knedlom u grlu se prisetio Amidžić i otkrio da se nisu pozdravili.

"Ne. Nikad u tom fazonu nismo pričali niti bilo šta, ja samo znam da kad je trebalo da se vidimo da su mi rekli - pazi, baš je mnogo smršao i promijenio se tako da ja prvih par sekundi nisam prepoznao kad je išao ka meni ali sam se pravio naravno da je sve okej kad je došao i posle pet sekundi mi je sve bilo okej, i eto to je bilo to i nikada nije bilo - e brate pozdravljam te, nego - brate čujemo se. Vidimo se. Dopisivali smo se, kad ti bude kul ti zovi, jer ja znam, pričao sam i sa njegovima tada, on je takav bio, on kad nije u elementu neće on tebe cimati, neće se nametati, kad bude… I onda sam ja mislio… Ja sam rekao na raspolaganju sam ti, kad god hoćeš zovi, da te ja sad ne cimam, da te ja sad cimam, a tebi više odgovara da spavaš, ćutiš i tako dalje… trpio je velike bolove.

Ognjen je priznao i da ne može da se sjeti ko mu je javio stravične vijesti.

" Ne mogu da se sjetim. Je l’ mi vjeruješ da ne mogu da se sjetim? Samo znam da kad sam dobio taj info to me je slomilo iako sam bio spreman potpuno, čekao se samo trenutak.Bilo je baš teško i jezivo i onda se upali hiljadu razmišljanja, eto čovjek sa trideset i sedam godina da tako od nečega se razboli i šta je poenta svega, šta je generalno cilj, kako to otkriti, kako to spriječiti, koliko čovjek može, šta može to da istrigeruje. Meni još bude luđe i nejasnije kako neko kao što je on, trideset sedam godina da dobije rak pankreasa, mislim da to ako nije baš neki DNK momenat ili nešto nasledno, genetski, da je to baš neki poročni način života ili nešto što ja znam da u njegovom slučaju nije bilo, bar ono što sam ja znao, a ne vjerujem da je bilo prostora… Tako da mi je baš nejasno. Bio je mega talentovan, da je htio da se bavi muzikom bio bi sigurno jedan od boljih i svirača i pjevača. Nije uspio tu da se do kraja ostvari ali je ostavio veliki trag. Ostavio je ljubav među svim ljudima sa kojima je radio i koji su ga znali…"

