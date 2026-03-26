Hanka Paldum ne izlazi iz oronule kuće: Jedino ide kod sina u zatvor, teško joj pala bruka, komšije sve otkrile

Komšije slavne pjevačice tvrde da se potpuno promijenila poslednjih godina, a sve zbog robije sina.

Hanka Paldum decenijama unazad važi za kraljicu sevdaha bez čijih pesama ne prolazi nijedno veselje, međutim, cijenu slave platila je visoko.

Pjevačica koja živi u Sarajevu poslednjih godina gotovo da ne izlazi iz kuće, a sve zbog sina koji je načinio niz krivičnih djela, i trenutno služi kaznu u zatvoru.

Kada je nedavno ekipa Kurira posetila njen rodni kraj, zatekla je orononulu kuću, barem sudeći po fasadi, a o porodičnoj situaciji pjevačice progovorile su i njene komšije.

- Hanka više ne izlazi među raju kao što je to nekad činila. Djeluje nam kao da izbjegava ljude, a za to je najviše kriv njen sin Mirzad, koji je još na izdržavanju zatvorske kazne. Njoj sva ta bruka oko sina mnogo teško pada, pa iako deluje da je jaka jer u javnosti ne skida osmijeh s lica, privatno je potpuno drugačija. Retko se može vidjeti u gradu u poslednje vrijeme, osim kad ode do džamije ili ako ima neki nastup. Znam da redovno odlazi sinu u posetu u KPZ Zenica. Nosi mu pakete s hranom i garderobom. Šta će žena, nije joj lako. On je oduvijek bio problematičan. Kad je prošle godine Mirzad pretukao drugog zatvorenika i policajca, to je Hanku načisto dotuklo. Plakala je danima kad su joj javili da je završio u samici. Ja se plašim da se on, i kada izađe na slobodu, neće na njoj dugo zadržati. Takav je tip, druži se sa sumnjivim tipovima, i eto. Baš se napatila u životu s njim - priča komšija.

Izvor: Kurir

Potom je otkrio i kakva je pjevačicina ćerka Minela:

- Minela je potpuno druga priča u odnosu na sina. Ona je uvek uz majku, mnogo joj pomaže i u karijeri i životu. Nikad nije voljela da se pojavljuje u javnosti i Hanka je to poštovala. Liči dosta na nju, mislim da se jednom pojavila i u nekom njenom spotu. Minela se dva puta udavala, a majka joj je za venčanje kupila stan. I njoj vrlo teško pada ta priča s bratom, ali to je život. Čekaju da izađe iz zatvora, pa će videti dalje šta će s njim - zaključuje naš sagovornik.

Podsjetimo, Hanka je sina Mirzada i ćerku Minelu dobila u braku s Muradifom Brkićem. Nažalost, Mirzad je dosad više puta bio pominjan na stranicama crne hronike.

Tako je u septembru 2021. godine bio uhapšen po prijavi da je psihički i fizički maltretirao i protiv njene volje prisiljavao na intimni odnos A. P. iz Sarajeva, koja je tada imala 26 godina.

Pet godina ranije, 2016, Brkić je osuđen na kaznu zatvora zbog saobraćajne nesreće koja se desila 2014. godine, u kojoj je udario tri žene, od kojih je dve teško povrijedio. On je tada upravljao neregistrovanim automobilom brzinom od 70 km/h iako je ograničenje u naseljenom mestu 50 km/h. Tada je bio i pod uticajem narkotika.

Granična policija BiH ga je uhapsila 2015. zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja.

Poslednji put je u medijima spominjan prošle godine, kad je pretukao zatvorenika i policajca čuvara u KPZ Zenica. Kako su mediji preneli, zatvorenik i policajac su zadobili teške telesne povrede.

Majka brani sina

Hanka je jednom prilikom za bosanske medije istakla da je Mirzad kriv samo zato što je sin poznate ličnosti.

- Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. Osuđen je na dvije godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. Služi svoju kaznu i, na sreću, nije bio teško povređen. Svi su napravili da je on jedan zločest momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom djetetu je teret kad mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini - ispričala je tada pjevačica.