Jeremy Meeks otkriva haos nakon što mu je mugshot postao viralan: „Dnevno 300 pisama, ponude za filmove...“

Najviše ga je iznerviralo što su se neki vraćali više puta, uprkos njegovim molbama da prestanu

U novom TikToku koji je brzo postao viralan, poznati američki prevarant i „vrući zločinac“ Jeremy Meeks (poznat kao „Hot Felon“) ispričao je šta se dešavalo dok je bio u federalnom zatvoru nakon što je njegova zatvorska fotografija eksplodirala na internetu.

„Moj mugshot je otišao viralno. Dobijao sam vjerovatno 300 pisama dnevno. Bilo je previše“, rekao je Jeremy u videu. „Dolazile su nage fotografije, money orderi, ponude za filmove… Dok sam bio u federalnom zatvoru, potpisao sam ugovor sa agencijom za menadžment.“

Meeks dalje opisuje kako su mu potpuni neznanci dolazili u posjetu. „Nasumični ljudi su dolazili da me vide, a ja sam ih odbijao i prije nego što bih ušao u prostoriju. Vidio bih ih kroz staklo i rekao: ‘Ne znam ko je ta osoba.’ Ali oni bi ipak uzeli posjetu za tu sedmicu“, kaže on.

Posebno ga je frustriralo što su mu nepoznati posjetioci „blokirali“ dragocjene termine za posjete porodice – zatvor dozvoljava samo tri posjete sedmično. „Zbog toga moja porodica nije mogla da dođe.“

Najviše ga je iznerviralo što su se neki vraćali više puta, uprkos njegovim molbama da prestanu. „Dva-tri puta su se vratili nakon što sam im jasno rekao: ‘Molim vas, nemojte više dolaziti.’ A oni bi rekli: ‘Pa, vozili smo se čak iz Tennesseeja…’“

Jeremy na kraju spominje i svog petogodišnjeg sina: „Moj sin ima pet godina i ne razumije zašto nisam kod kuće. On treba da me vidi… Zato vas molim, nemojte više dolaziti.“

Video je objavljen na nalogu @matthewcoxtruecrime i već ima preko 23 miliona pregleda. Jeremy je poznat po svojim prevarama sa nekretninama, a status „Hot Felon“ stekao je upravo zahvaljujući atraktivnom mugshotu koji je postao mem i privukao ogromnu pažnju javnosti.