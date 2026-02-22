Tijela ribolovaca pronađena su trećeg dana od zvanične prijave nadležnim organima.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Ustupljene fotografije

Tri dana nakon što je prijavljen nestanak i pokrenuta zvanična potraga za dvojicom ribolovaca, Stefanom Krstićem (38) iz sela Vučje i Slavišom Antićem (47) iz sela Crcavac, koji su nestali na jezeru Barje kod Leskovca, pronađena su njihova tijela, kako Kurir saznaje, umotana u ribarsku mrežu, čime je, nažalost, okončana višednevna drama koja je potresla porodice i prijatelje.

"Tijela su pronađena na 35 metara dubine, umotana u ribarsku mrežu, i ronioci su se šokirali prizorom. Vjerovatno bi uspjeli da se spasu da se nisu zaglavili u mrežu, nego nisu imali kud... Porodica je potpuno van sebe i svi bližnji koji su ih poznavali", priča za Kurir kroz suze rođaka jednog od ribolovaca.

Potvrđena vijest o smrti

Vijest o tragičnom ishodu potvrdili su i iz Policijske uprave u Leskovcu, a stigla je nakon iscrpljujuće potrage koja je trajala danima, bez prestanka, u nadi da će se potraga završiti drugačije.

Krstić i Antić su inače u srijedu 18. februara otišli u vikendicu u Crcavcu kako bi pecali na jezeru, što su činili godinama unazad.

Kada se narednog jutra nisu javili na telefone, porodice su odmah alarmirale policiju, strahujući da se dogodilo nešto loše. Njihovi mobilni telefoni ostali su nedostupni, a nestao je i njihov vojnički čamac, što je dodatno produbilo misteriju.

"U akciju su se uključili pripadnici policije, riječne jedinice, ronioci Žandarmerije iz Niša. Pretraživana je obala, šiblje i nepristupačni djelovi, dok su čamci sa spasiocima satima kružili rijekom. Korišćena je i specijalizovana oprema, uključujući sonare i podvodne kamere, kako bi se što detaljnije pregledalo dno jezera", kaže izvor Kurira i dodaje da uprkos velikom angažovanju i nadi porodica da će njihovi najmiliji biti pronađeni živi, dani su prolazili bez konkretnih rezultata.

"Trećeg dana potrage, u ranim popodnevnim časovima, njihova tijela su pronađena u jezeru na dubini od oko 35 metara, a porodice, koje su sve vrijeme iščekivale bilo kakvu informaciju, ubrzo su obaviještene o najtežem ishodu. Potpuno su van sebe...

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je do tragedije došlo uslijed prevrtanja čamca, ali tačne okolnosti biće utvrđene nakon obdukcije i sprovedene istrage. Nadležni organi obavili su uviđaj, a istraga će utvrditi sve detalje koji su doveli do ove nesreće.

Mještani kažu da je voda tih dana bila nabujala i da su vremenski uslovi bili promjenljivi, sa jakim vetrom, što je, kako navode, sigurno dodatno otežavalo boravak na vodi. Ipak, ribolovci su, prema riječima poznanika, bili iskusni i dobro su poznavali teren, zbog čega je vijest o njihovoj smrti izazvala još veći šok.

Tokom tri dana potrage, na obali su se smjenjivali rodbina i prijatelji, sa nadom da će ugledati poznata lica, nažalost, nada je ugašena onog trenutka kada je potvrđeno da su tijela pronađena.