"Poginuo je dok je mama bila trudna sa mnom": Potresna ispovijest Mirke Vasiljević, evo kako je stradao njen otac

Glumica Mirka Vasiljević otkrila da je po ocu kojeg nije upoznala i dobila ime.

Glumica Mirka Vasiljević neretko u javnosti govori o svom privatnom životu i porodici koju je izgradila sa bivšim fudbalerom Vujadinom Savićem, dok detalje iz djetinjstva i priče o roditeljima uglavnom čuva daleko od očiju javnosti.

Iako o toj temi rijetko govori, jednom prilikom je otkrila da svog oca nikada nije upoznala, ali da je upravo po njemu dobila ime.

Nikad nije upoznala oca

"Oca sam izgubila prije nego što sam se rodila, još tokom mamine trudnoće. Takav je bio splet okolnosti", rekla je nedavno, gostujući u emisiji "Pretres" i dodala:

"To je moj krst, nosim ga hrabro i ponosno."

Kako je glumica svojevremeno navela, vjetar u leđa joj je oduvijek bila majka Mirjana, odrastala je bez očinske figure, ali je uvijek imala podršku od teče i deke.

"Dosta imamo jakih muških figura u porodici. Vezana sam za teču, deku, doskoro i za deku sa tatine strane koji je preminuo. Takođe, mnogo mi je značio učitelj od prvog do četvrtog razreda. Nisu mi manjkale muške figure u mom životu."

Glumičin otac Mirko nastradao je spletom nesrećnih okolnosti, a o tome kakav je čovjek bio ranije je govorio i Boža Spasić.

"Divan momak, lično sam ga poznavao. Vazda je voleo da bude jedan holivudski ljepotan, Džems Din. Mirkina mama i on bili su, u to vrijeme, jedan od najljepših parova u Beogradu. Bio je jedno razmaženo dijete kome su roditelji sve davali. Majka mu je kupila mercedes od košarkaša Kićanovića. U njemu je kasnije nastradao. Bio je sa društvom u jednom poznatom restoranu, nakon nekog vremena je krenuo kući, sjeo je u taj automobil i ukucao se u banderu " rekao je Spasić ranije za Kurir i dodao da je u njegovu čast napravljen, baš u obliku vozila

