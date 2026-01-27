logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Poginuo je dok je mama bila trudna sa mnom": Potresna ispovijest Mirke Vasiljević, evo kako je stradao njen otac

"Poginuo je dok je mama bila trudna sa mnom": Potresna ispovijest Mirke Vasiljević, evo kako je stradao njen otac

Autor Dragana Tomašević
0

Glumica Mirka Vasiljević otkrila da je po ocu kojeg nije upoznala i dobila ime.

"Poginuo je dok je mama bila trudna sa mnom": Potresna ispovijest Mirke Vasiljević, evo kako je stra Izvor: Kurir TV printscreen

Glumica Mirka Vasiljević neretko u javnosti govori o svom privatnom životu i porodici koju je izgradila sa bivšim fudbalerom Vujadinom Savićem, dok detalje iz djetinjstva i priče o roditeljima uglavnom čuva daleko od očiju javnosti.

Iako o toj temi rijetko govori, jednom prilikom je otkrila da svog oca nikada nije upoznala, ali da je upravo po njemu dobila ime.
Nikad nije upoznala oca

"Oca sam izgubila prije nego što sam se rodila, još tokom mamine trudnoće. Takav je bio splet okolnosti", rekla je nedavno, gostujući u emisiji "Pretres" i dodala:

"To je moj krst, nosim ga hrabro i ponosno."

Kako je glumica svojevremeno navela, vjetar u leđa joj je oduvijek bila majka Mirjana, odrastala je bez očinske figure, ali je uvijek imala podršku od teče i deke.

"Dosta imamo jakih muških figura u porodici. Vezana sam za teču, deku, doskoro i za deku sa tatine strane koji je preminuo. Takođe, mnogo mi je značio učitelj od prvog do četvrtog razreda. Nisu mi manjkale muške figure u mom životu."

Glumičin otac Mirko nastradao je spletom nesrećnih okolnosti, a o tome kakav je čovjek bio ranije je govorio i Boža Spasić.

Ovako izgleda majka Mirke Vasiljević:

"Divan momak, lično sam ga poznavao. Vazda je voleo da bude jedan holivudski ljepotan, Džems Din. Mirkina mama i on bili su, u to vrijeme, jedan od najljepših parova u Beogradu. Bio je jedno razmaženo dijete kome su roditelji sve davali. Majka mu je kupila mercedes od košarkaša Kićanovića. U njemu je kasnije nastradao. Bio je sa društvom u jednom poznatom restoranu, nakon nekog vremena je krenuo kući, sjeo je u taj automobil i ukucao se u banderu " rekao je Spasić ranije za Kurir i dodao da je u njegovu čast napravljen, baš u obliku vozila

(Kurir, MONDO) 

Tagovi

Mirka Vasiljević Otac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ