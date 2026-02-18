logo
Hitno oglašavanje Andrije Miloševića: Glumac žrtva velike prevare, u sve uključio i advokata

Autor Marina Cvetković
0

Hitno oglašavanje Andrije Miloševića Izvor: Instagram/andrijamilosevic_official

Glumac Andrija Milošević suočio se sa vrlo neprijatnom situacijom, o čemu je izvijestio svoje pratioce. On je apelovao na sve da obrate pažnju i pripaze, budući da se našao kao žrtva prevare.

"Chiken road je prevara. Koriste moj lik za promociju, a ja nemam nikakve veze sa tim. Molim vas obratite pažnju", napisao je Andrija.

 Milošević je rekao da je angažovao advokata i da će to riješiti pravnim putem.

"Još jednom da objavim da se koristi AI moj lik za nekakvu kokošku koja donosi pare, ne nasijedajte. Nemam veze sa tim. To je klasična prevara, pokušavam preko advokata da stanem na kraj toj pošasti. Već skoro tri godine ne reklamiram igre na sreću niti namjeravam. Dijelite ovo da vidi što više ljudi, zahvaljujem", napisao je Andrija.

Andrija Milošević prevara internet

