Poziraju zagrljeni, a Jelena skockana do bola sa crvenim karminom i perlama oko vrata.

Izvor: Instagram printscreen / coa_kos

Čedomir Jovanović se razveo od supruge Jelene, sa kojom je proveo veliki dio života i dobio četvoro djece, a uz njega je sve vrijeme nakon teškog perioda njegov prijatelj, Aca Kos.

Čeda i Aca trenutno zajedno žive u njegovom stanu na Novom Beogradu, o čemu su i javno pričali, a veoma su aktivni i na društvenim mrežama.

Aca Kos sada je iznenadio pratioce kada je na Instagramu podijelio fotografiju iz prošlosti na kojoj pozira sa Jelenom, bivšom Čedinom suprugom, i folk zvijezdom Draganom Mirković.

Fotografija je osvanula nakon što je Aci stiglo pitanje putem društvenih mreža: "Da li slušate Draganu Mirković?" On je kao odgovor objavio zajedničku uspomenu uz kratak komentar: "Svi volimo Gagu".

Vidi opis Aca Kos objavio fotku sa Čedinom bivšom ženom: Uživaju sa poznatom pjevačicom, poručio svima "svi je volimo"

Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi su primijetili koliko su svi izgledali raspoloženo i blisko na zajedničkoj fotografiji.

"Aca je živio sa Jelenom kad sam otišao"

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Čeda je otkrio da je Aca Kos ranije živio i sa Jelenom, njegovom bivšom suprugom, te iznenadio sve u studiju, ali i gledaoce kraj Tv ekrana.

"Ja sam se njemu uvalio u život, on je duša od čovjeka, nije imao srca da me odbije. Poslednje tri godine smo nerazdvojni. On je živio sa Jelenom, zajedno smo svi živjeli, i sa djecom. Onda sam ja otišao, pa su oni ostali da žive zajedno. Kad mi je pukla kičma, on je ostavio sve svoje obaveze i svoj život zbog mene i zbog Anđelije. Ona je bila tu sa mnom, ja sam platio cijenu za život koji sam živio. Uvukao sam sve u vrtlog, pa i njega", rekao je Čeda u emisiji kod Amidžića.

