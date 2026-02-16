Poziraju zagrljeni, a Jelena skockana do bola sa crvenim karminom i perlama oko vrata.
Čedomir Jovanović se razveo od supruge Jelene, sa kojom je proveo veliki dio života i dobio četvoro djece, a uz njega je sve vrijeme nakon teškog perioda njegov prijatelj, Aca Kos.
Čeda i Aca trenutno zajedno žive u njegovom stanu na Novom Beogradu, o čemu su i javno pričali, a veoma su aktivni i na društvenim mrežama.
Aca Kos objavio fotku sa Čedinom bivšom ženom: Uživaju sa poznatom pjevačicom, poručio svima "svi je volimo"
Aca Kos sada je iznenadio pratioce kada je na Instagramu podijelio fotografiju iz prošlosti na kojoj pozira sa Jelenom, bivšom Čedinom suprugom, i folk zvijezdom Draganom Mirković.
Fotografija je osvanula nakon što je Aci stiglo pitanje putem društvenih mreža: "Da li slušate Draganu Mirković?" On je kao odgovor objavio zajedničku uspomenu uz kratak komentar: "Svi volimo Gagu".
Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi su primijetili koliko su svi izgledali raspoloženo i blisko na zajedničkoj fotografiji.
"Aca je živio sa Jelenom kad sam otišao"
Gostujući u emisiji "Amidži šou", Čeda je otkrio da je Aca Kos ranije živio i sa Jelenom, njegovom bivšom suprugom, te iznenadio sve u studiju, ali i gledaoce kraj Tv ekrana.
"Ja sam se njemu uvalio u život, on je duša od čovjeka, nije imao srca da me odbije. Poslednje tri godine smo nerazdvojni. On je živio sa Jelenom, zajedno smo svi živjeli, i sa djecom. Onda sam ja otišao, pa su oni ostali da žive zajedno. Kad mi je pukla kičma, on je ostavio sve svoje obaveze i svoj život zbog mene i zbog Anđelije. Ona je bila tu sa mnom, ja sam platio cijenu za život koji sam živio. Uvukao sam sve u vrtlog, pa i njega", rekao je Čeda u emisiji kod Amidžića.
