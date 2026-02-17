Udovica o poslednjim satima čovjeka koji je poginuo sa Šabanom: "Molila sam na koljenima da mu ne isključe aparate"

Ružica Kerić je otvorila dušu o tragičnoj pogibiji svog supruga Mirsada Kerića u saobraćajnoj nesreći sa Šabanom Šaulićem.

Izvor: Mirsad Keric/facebook/screenshot/MONDO/Stefan Stojanović

Ružica Kerić, udovica klavijaturiste Mirsada Kerića koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći zajedno sa Šabanom Šaulićem 17. februara 2019. godine, otvorila je dušu o suprugu i njegovim poslednjim danima.

Ružica se prisjetila trenutka kada je saznala da je doživio saobraćajnu nesreću.

"Prvo sam vidjela da me Saša menadžer zvao, pa me onda zvao Bobi koji je bio sa njima u kolima. Potom me zvao i sin koji je bio u Koblencu. Rekao mi da ne pravim stres, pošto je policija njih zvala i rekla da je sve u redu sa Mirsom, da je samo malo povrijeđen i da je u bolnici. Posle toga sam još par puta pričala sa Sašom. Bila sam jednostavno zbunjena, jer Mirsad je nakon koncerta trebalo da ide za Koblenc, gdje mu živi mama. On dakle uopšte nije trebalo Šabana da vozi za Dizeldorf na aerodrom, pošto je klavijatura bila pozadi u automobilu i tu nije mogao niko više da sjedne", rekla je Ružica.

Kako je navela, njegovi prethodni planovi su bili da nakon nastupa ode za Koblenc, ali se ipak pridružio ekipi iz tima.

"Ali, Šaban je insistirao na tome da Mirsad njih vozi, dakle na Šabanovu inicijativu su krenuli ka aerodromu. Iako su bili ljudi zaduženi za Šabana i Bobija da ih voze na aerodrom, a ti isti su ih i uzeli sa aerodroma. Mirsad je zbog toga morao da klavijaturu pomjeri, uspravi. Tako da bude iza njegovog sjedišta, da bi Bobi mogao pozadi da sjedne. Bobi je inače bio zadužen za Šabana da pazi na njega, da na vrijeme uzima tablete i sve ostalo što ide uz to."

"Mirso uopšte nije trebalo tu ni da spava, dok je trebalo da Šaban i Bobi ostanu tu nakon koncerta. Ponavljam još jednom, Mirso je trebao posle nastupa da ide za Koblenc, da posjeti mamu, baku koja je jako stara, i da sa sinom Denisom prošeta gradom i pokaže mu mjesta gdje je igrao fudbal i bilijar. Taj dan je trebalo da bude kući oko 19 sati, i eto nikada mi nije došao. Ta vožnja Šabana i Bobija na aerodrom za Mirsu je bilo oko 70 kilometara obilaženja."

"Ubila ga je klavijatura"

"Upravo ta klavijatura koju je morao da pomjeri, premjesti da bi Bobi mogao da sjedne. Ono što je posle porodice volio najviše na svijetu, ono sa čim je novac za život zarađivao to ga je i ubilo", rekla je ona.

Kako je dodala, njenog sina je zvao Mihajlo Šaulić, a onda je pozvala i Goca, kao i glavni zastupnik srpskog konzulata u Njemačkoj.

Slike porodice sa današnjeg pomena Šuliću:

Vidi opis Udovica o poslednjim satima čovjeka koji je poginuo sa Šabanom: "Molila sam na koljenima da mu ne isključe aparate" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

Na pitanje da li su je povrijedili pojedini naslovi da je Mirsad bio Šabanov vozač, ona odgovara:

"Jako me sve to povrijedilo. Moj Mirso je bio jako ponosan i nikada nikog nije gledao kao zvijezdu. Moj Mirso nije za svih 17 godina njihovog rada bio ni Šabanov vozač ni Šabanov nosač kofera. Šaban Šaulić je mnogo poštovao mog Mirsada, i imao je respekt prema njemu. Šaban ga je poštovao, a i on njega. Mirso nikada nije htio da se nameće Šabanu ili da se druži sa njim, a to je Šaban jako poštovao i cijenio. Mirsad je čak jednom bio zaledio na godinu dana svirke sa Šabanom", istakla je njegova udovica.

"Molila sam doktore da ne ugase aparate"

"Taj dan kada se sve dešavalo, sa našim kućnim prijateljem Alenom Krajinom otišla sam za Bilefeld gde me čekao sin Denis. Doktori su nam rekli da sjednemo pored njega i da mu pričamo, imala sam osjećaj kao da će da se probudi. Doktori su mi rekli da su morali da mu otvore glavu zbog pritiska koji je bio na mozgu, ali su mi rekli da je za sada sve u redu, da se ne brinem mnogo. Dali su mu i dve injekcije zbog problema sa bubrezima, ali da je sve u redu."

"Smirena sam se onda vratila u Ofenbah zbog drugo dvoje djece, da bi narednog dana opet krenula za Bilefeld i ponijela Mirsadovu garderobu da bi mogao da se presvuče. Međutim u međuvremenu se dosta toga izdešavalo. Dok sam se ja vozila za Bilefeld njemu su testirali refleksne zone i shvatili su da je njemu mozak u stvari već bio mrtav.Tada je javni tužilac potpisao da se aparati koji su ga održavali u životu mogu isključiti. Čekali su dok ja dođem, a sve smo imali neke prepreke na putu, od saobraćajnih nezgoda do ranjenih i mrtvih na putu."

"Kada smo na putu kratko stali ispred automobila me je čekao moj sin Denis, ja sam ga pitala da li ima nešto da mi kaže, on je rekao da nema i da je sve u redu. Ja sam u tom momentu dobila neku snagu i samo sam željela što prije do bolnice da dođem. Tada je Denis uzeo i sve moje telefone i nije mi dao da pratim dešavanja na portalima i socijalnim mrežama. Od tog momenta nikome nisam vjerovala. Ispred bolnice me sačekao moj brat i pozvao me da zapalimo cigaretu i u tom momentu sam bila izgubljena. Kada smo došli na odeljenje, prišao nam je doktor i pozvao me u sobu."

"Doktor je bio upućen u to da ja koristim jake tablete posle moje operacije, pa nisu smjeli da mi daju bilo kakve tablete za smirenje. Tada me je pogledao i rekao mi da moj Mirso nije izdržao. Ja sam udarila glavom u zid i rekla sam mu da ne smije gasiti aparate jer sam kontaktirala najbolje neurologe u Njemačkoj, jedan iz Berlina a drugi iz Dizeldorfa. Željela sam da ga oni pregledaju, da ga vrate, ali rekli su mi da sve to nije bilo moguće. Glavu su mu otvorili zbog toga što je javni tužilac to tražio."

"Doktor je po svojoj savjesti ne slušajući javnog tužioca mog Mirsu ostavio na aparatima dok mi ne dođemo i ne oprostimo se od njega. Kada smo ušli kod Mirsada iz njegovog levog oka niz obraz su mu se slijevale suze. Moj sin je te suze obrisao i želio da zauvijek ostanu na njegovom dlanu. Pala sam na koljena i molila doktore da ne gase aparate. Nisam ni bila svjesna da ga aparati samo vještački održavaju u životu. Aparate su ugasili u 22:35, tada nas je moj Mirso napustio zauvijek", rekla je Ruža za naj-portal.com.