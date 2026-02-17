logo
Tužne slike s pomena Šabanu Šauliću: Goca u suzama, ćerke ljube očevu sliku (Foto, Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Danas se navršava sedam godina od pogibije legendarnog Šabana Šaulića

Tužne slike s pomena Šabanu Šauliću Izvor: MONDO

Legendarni pjevač Šaban Šaulić poginuo je na današnji dan prije sedam godina u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj, u Bilefeldu, dok se vraćao sa nastupa.

Vijest o pogibiji šokirala je Srbiju i cijeli region, a porodica je danas izašla na groblje kako bi mu održala pomen.

MONDO je snimio dolazak njegove uplakane udovice, Goce Šaulić, koja se pojavila na groblju prije svih.

Pogledajte:

Pogledajte

00:47
Pomen Šabanu Šauliću
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Nakon Goce na groblje je došla Šabanova ćerka Sanela, koja je ljubila očev grob dok je majka plakala:

A, nakon Sanele je na grob došla i Ilda Šaulić.

Pogledajte slike:

Šaban Šaulić, legendarni pjevač narodne muzike, bio je rođen u muslimanskoj porodici u Šapcu, ali je odrastao u duhu zajedništva koji je karakterisao tadašnju SFRJ.

Iako su mu roditelji bili muslimanski vjernici, Šaban nikada nije pokazivao interesovanje za religiju. Izvor blizak porodici otkrio je da Šaban nije bio "vjerski definisan" i da nikada nije pristupio ni jednom obredu koji bi ga formalno vezao za određenu religiju.

