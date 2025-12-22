Jašar Ahmedovski i Šaban Šaulić godinama su bili bliski prijatelji, ali se sve promijenilo.
Jašar Ahmedovski je jedno vreme boravio kod rođaka, koji ga je upoznao sa kafanom u kojoj je ranije nastupao Halid Bešlić, a ubrzo nakon toga imao je priliku da upozna i legendarnog Šabana Šaulića.
Isplivala istina posle Šabanove smrti: Poznati pjevač i Šaulić 25 godina nisu pričali, a nekada su bili nerazdvojni
"Nisam govorio sa Šabanom nakon porodične tragedije 25 godina i ne znam zašto se to desilo. Mislio sam da ćemo nekada progovoriti i da će mi reći o čemu se radi. Kada je poginuo, nisam mogao da izdržim i otišao sam na sahranu", ispričao je Jašar.
"Ranije smo živjeli zajedno. Bili smo 24 sata zajedno, baš sam ga volio i kao čovjeka i kao pjevača. Žao mi je što je sve tako bilo. Sa njim sam počeo, sa njim sam i završio. Mnogo sam ga volio i bio sam mu veliki prijatelj. Prvi susret je bio u kafani gdje je pjevao Halid Bešlić, tada on nije još ništa snimio. Kada sam pjevao, napunio sam kafanu, te su me odmah pitali da radim tu. S obzirom na to da je Halid tu već pjevao i da bi bila dva pjevača, a nijedna pjevačica, preporučili su mi restoran na Ilidži, gdje sam odmah dobio posao i kasnije upoznao Šabana koji me je doveo u Beograd i za sedam dana snimio prvi album", rekao je on u emisiji "Premijera vikend-specijal".
Porodica osniva fondaciju
Podsjetimo, prije nekoliko dana je porodica Šabana Šaulića zajedno s kolegama pjevača čiji se hitovi i dan danas slušaju, najavila osnivanje fondacije koja će nositi njegovo ime.
Među Šabanovim kolegama koje su se pridružile Goci, Saneli i Ildi Šaulić danas u Sava Centru, prisutni su Aca Sofronijević, Marija Šerifović i Aleksandra Prijović.