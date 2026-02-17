Otkriveno ko je fatalna crnka koja se pojavila s Gastozom: Snimala radnika na građevini, a večeras ulazi u Elitu

Pobjednik Elite 8, Nenad Marinković Gastoz, sinoć se pojavio na promociji novog albuma pjevačice Nadice Ademov sa atraktivnom crnkom koja je privukla sve poglede.
Riječ je o lijepoj brineti koja se predstavlja kao Tina Amore. O Tini se nedavno pričalo kad je "bacila oko" na građevinskog radnika, pa ga je snimala za društvene mreže.
Ona večeras ulazi u Elitu, kako bi pjevala na žurci, a sa njom stiže i Deni Boneštaj.
