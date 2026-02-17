Otkriveno ko je fatalna crnka koja se pojavila s Gastozom: Snimala radnika na građevini, a večeras ulazi u Elitu

Pobjednik Elite 8, Nenad Marinković Gastoz, sinoć se pojavio na promociji novog albuma pjevačice Nadice Ademov sa atraktivnom crnkom koja je privukla sve poglede.

Rijaliti učesnik Nenad Marinković Gastoz pojavio se sinoć na promociji novog albuma Nadice Ademov sa atraktivnom crnkom za koju se ispostavilo da je pjevačica.

Riječ je o lijepoj brineti koja se predstavlja kao Tina Amore. O Tini se nedavno pričalo kad je "bacila oko" na građevinskog radnika, pa ga je snimala za društvene mreže.

Ona večeras ulazi u Elitu, kako bi pjevala na žurci, a sa njom stiže i Deni Boneštaj.

