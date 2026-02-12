logo
Sve o Šumaherovom budućem mužu: Spremaju gala svadbu na ekskluzivnoj lokaciji, fešta će trajati danima

Sve o Šumaherovom budućem mužu: Spremaju gala svadbu na ekskluzivnoj lokaciji, fešta će trajati danima

Autor Đorđe Milošević
0

Par je zajedno skoro 2 godine, a odluku je podržala i Šumaherova bivša supruga, Kora.

Sve o Šumaherovom budućem mužu: Spremaju gala svadbu na ekskluzivnoj lokaciji, fešta će trajati danima Izvor: Instagram/etienne_bousquet/Printscreen

Kako smo nedavno pisali, bivši vozač Formule 1 Ralf Šumaher (50), brat proslavljenog Mihaela, ponovo staje na "ludi" kamen i to sa partnerom Etjenom Buske- Kasanjom (36).

Vijest da su se verili odjeknula je svjetskim medijima naročito nakon njegovog kraha braka, po mnogima burnog, sa bivšom suprugom Korom.

Par je zajedno 19 mjeseci, a prema pisanju njemačkog Bilda, Ralf i njegov partner organizovaće vjenčanje na jugu Francuske, Sen Tropeu, gdje par inače provodi veći deo godine. Gala svadba će trajati tri dana, ali svi detalji još uvijek nisu poznati.

Ko je Etjen Buske-Kasanj?

Etjen Buske-Kasanj je poslovni menadžer s kojim se Šumaher najvjerovatnije upoznao kad je Francuz počeo da radi za njega.

Nije poznato kada je njihov odnos prerastao na viši nivo, ali njihov blizak prijatelj sugerisao je da je par u vezi skoro dvije godine. Njemačka glumcia Karmen Gajs rekla je da su Šumaher i Etjen srećni i da nikada nisu imali ni svađu ni neslaganje.

Koliko je poznato, Etjen je mlađi od Ralfa i ima 37 godina.

Oglasila se i bivša žena

Posebnu pažnju privukao je i komentar bivše suparnike Kore, koja je paru uputila iskrene čestitke. "Stiven (novi Korin partner) i ja želimo Ralfu i Etjenu sve najbolje i mnogo sreće", rekla je bivša supruga, te mnogi vjeruju da je par i pored burnog razvoda, na kraju ostao u dobrim odnosima. 

Ralf šumaher momak

