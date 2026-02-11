Domaća pjevačica živi u stanu od 500.000 €, a ovako izgleda njena kuća u selu: Sate provodila na njivi i vozila traktor

Aleksandra Mladenović odrasla je na selu

Aleksandra Mladenović potekla je u "Zvezdama Granda" i već godinama važi za jednu od najtraženijih folk pjevačica. Ona se nije rasipala već je zarađeni novac štedjela i sebi kupila dva stana u Beogradu.

Trenutno živi u nekretnini u Beogradu na vodi vrednoj pola miliona eura, dok drugu nekretninu izdaje. Aleksandra je već dugo žiteljka glavnog grada, ali u svakoj prilici s ponosom ističe da je odrasla u selu Samarinovac, kod Žitorađe, gdje joj i danas žive roditelji i brat sa svojom porodicom. Ona svaki slobodan trenutak koristi da posjeti rodno mjesto, a ne libi se i da zasuče rukave i barabar sa članovima familije obavlja poljoprivredne poslove.

Ona je od malena bila uključena u sve, te joj tako nijedan posao na selu nije stran.

Mladenovićeva je imala 20 godina kada je napustila roditeljski dom i došla u Beograd. Njen otac se svojevremeno prisjetio kako su izgledali ti dani kada se odvojila od njih.

"Ja sam samo razmišljao kada će da mi zazvoni telefon da vidim broj da kaže da li je gladna, da li je... Da li nema za odjeću, da li nema da plati kiriju. Tako je bilo, baš tako. Uvijek mi je to bilo u svijesti. Lele, šta li sad fali, da li nema. Znači, taj osjećaj kada je ona otišla gore sa dva tanjira, dvije kašike, dvije viljuške, jedna šerpica i posteljina, i ništa više, ništa. I ti ostaviš dijete... 20 godina je tad bila kada je u finale prošla u Sarajevu, kaže: 'Ja moram da odem ako mislim da uspijem nešto'. I to je, znači, kada sam je ostavio. To kad se sjetim... Ostaviš ti dijete, samo, kao podstanara i vraćaš se i kući. Možeš da zamisliš...", rekao je za Blic Aleksandrin tata.

Domaći mediji su prije nekoliko godina je posjetila Aleksandrino selo u kojem ima svega 150 kuća i oko 750 stanovnika. Tada je i pjevačica bila tamo. Iznenadili smo se kada smo je našli u polju gdje je brala bostan. Tada je pokazala da umije da vozi traktor, koji je ona ocu kupila kada je zaradila nešto više para. Mami je poklonila automobil.

"Od malih nogu, kako je naučila da sadi lubenice i dinje, to je radila. Sad su već prošle, ali na njivi je provodila po nekoliko sati dnevno. Pjevala je i sadila voće i povrće", rekla je tada Aleksandrina majka.

Pjevačica je s ponosom istakla da se rado prihvata svakog posla.

"Nije me sramota da kažem da čistim svinjac, da plevim luk i berem paprike. Imamo sjajan plastenik i sve što treba da se pomogne, ja pritrčim. Nije me sramota jer bih se u suprotnom stidjela mjesta u kojem sam odrasla, a ja ga volim najviše na svijetu. Za mene je ovo centar svijeta i nijedna svjetska sila ne može da me promijeni. Srećna sam što sam uspjela, ali imala sam cilj", rekla je tada pjevačica.

