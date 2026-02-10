Prvo oglašavanje misice koju je na izboru uvrijedio Debeli Sremac: Ponizio je zbog kilaže, pa uslijedio brutalan odgovor

Finalistkinja izbora za Mis Srbije, Tania Nikolić, oglasila se nakon neprijatne situacije sa influenserom o kojoj je MONDO nedavno pisao.

Izvor: Instagram/tania.nikolic

U nedelju je održan izbor za Mis Srbije, međutim, jedan događaj izazavao bacio je sijenku na manifestaciju.

Podsjetimo, žiri su ove godine činili i influenseri među kojima je najveću pažnju privukao Nenad Živković, poznatiji kao Hugestaff ili Debeli Sremac koji se na izboru pojavio sa krunom na glavi.

Sve je bilo u redu dok voditelji programa nisu najavili da će žiri sastavljen od influensera otkriti koje dvije misice su po njihovom mišljenju najljepše, a činilo se da do tog trenutka nisu imali informaciju da bi trebalo da se dogovore oko izbora i zajedničke odluke.

Na binu su izašli Nenad Živković i Nedžmin, te se odlučili za spontaniji pristup. Nenad je rekao da će nagradu dobiti takmičarka koja je poput njega "popunjenija" te da mu je baš zbog toga najsimpatičnija. Bilo je primjetno da je djevojci jako neprijatno, a neukusna šala izazavala je neprijatnost i međ' publikom.

Sada se, nakon izbora, oglasila i finalistkinja Tania Nikolić, koja je izrazila svoje nezadovoljstvo zbog onoga što je doživjela na bini. 22-godišnja manekenka javila se našoj redakciji, a njenu izjavu prenosimo u cjelosti:

"Ja sam djevojka koja se izuzetno trudila da bi ušla među 20 finalistkinja izbora za Miss Srbije 2026. Prošla sam kroz veoma težak i zahtjevan proces – gladovala sam 28 dana kako bih smršala sa XXL na M veličinu. Taj period je za mene bio fizički i psihički izuzetno težak. Bilo je dana kada sam bila bez snage, kada sam sumnjala u sebe, ali me je želja da ostvarim svoj san gurala naprijed. Uspjela sam da prođem kasting i budem izabrana među finalistkinje", započela je manekenka i dodala:

"Tokom priprema na Zlatiboru dodatno sam se odricala mnogo toga – preskakala sam ručak i večeru, jela sam samo doručak, jer sam željela da dam svoj maksimum i dostojno predstavim sebe. Zaista sam se trudila i dala sve od sebe, i to nastavljam da radim iako nisam pobijedila. Veoma sam zahvalna svojoj kompaniji koja mi je vjerovala i pružila mi šansu."

Pogledajte i njene fotografije sa pripema za Mis Srbije:

Vidi opis Prvo oglašavanje misice koju je na izboru uvrijedio Debeli Sremac: Ponizio je zbog kilaže, pa uslijedio brutalan odgovor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/tania.nikolic Br. slika: 10 10 / 10

Tania se potom osvrnula na neprijatan momenat kada je na binu izašao influenser Nenad Živković.

"U nedelju 08.02. od strane 'Debelog Sremca' dobila sam krunu uz komentar 'Miss najkrupnija'. Taj trenutak je za mene bio izuzetno neprijatan, neprimjeren i uvredljiv.U tom trenutku sam se osjećala poniženo, jer sam znala kroz koliko sam odricanja, rada i borbe prošla da bih uopšte stajala na toj sceni."

Tania je potom uputila oštru kritiku:

"Smatram da takvo obraćanje nema mjesta na manifestaciji koja treba da promoviše eleganciju, dostojanstvo i poštovanje prema ženama. Izbor za Miss treba da bude prostor gdje se slave različitost, trud, rad i ličnost, a ne mjesto gdje se bilo ko može javno etiketirati ili ismijevati na osnovu fizičkog izgleda", nastavila je i dodala:

"Vjerujem da javne ličnosti, posebno u ovakvim događajima, imaju odgovornost da svojim riječima daju primjer poštovanja, kulture i podrške mladim djevojkama koje ulažu veliki trud da ostvare svoje snove."

Tania je istakla da je potez influensera ipak nije pokolebao:

"Uprkos svemu, ja ostajem ponosna na svoj put, svoj trud i iskustvo koje sam stekla. Ovaj događaj me neće obeshrabriti, već će me motivisati da nastavim dalje još jača, sigurnija u sebe i odlučna da svojim primerom pokažem da snovi mogu da se ostvare uz rad, disciplinu i vjeru u sebe", zaključila je finalistkinja izbora za Mis Srbije 2026.

Podsjetimo, Tania Nikolić rođena je u Parizu gdje je i odrasla, a njena porodica rodom je iz Jagodine. U svom predstavljanju, lijepa brineta istakla je svoju vezu između ova dva grada.

"Sa velikim ponosom predstavljam sebe i svoju jedinstvenu priču — rodni Pariz, grad u kojem sam rođena i odrasla, i voljenu Jagodinu, moj drugi dom i mjesto koje nosim u srcu. Ta veza između dva grada čini me onim što jesam, i želim da upravo tu ljubav i ponos ponesem na takmičenje za Miss Srbije 2026.

Vjerujem da prava snaga dolazi iz poštovanja svojih korijena, bez obzira na kilometre koji nas dijele."