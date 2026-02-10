Glumac iz dječjeg hit filma pronađen mrtav u 33. godini: Majka otkrila šta se dešavalo prije njegove smrti

Blejk Garet, koji se proslavio ulogama u dječijim filmovima, ranije je imao problem sa narkoticima, ali je već neko vrijeme bio "čist".

Izvor: Youtube/WaldenMediaTrailers/printscreen

Blejk Garet, bivša dječja filmska zvezda koja se proslavila ulogom u filmu "Kako jesti pržene crve“ ("How to Eat Fried Worms"), preminuo je u 33. godini života.

Vijest o njegovoj smrti potvrđena je u nedelju, dok porodica još uvijek čeka rezultate obdukcije kako bi se zvanično utvrdio uzrok. Majka glumca govorila je za TMZ i navela da se Blejk u poslednje vrijeme osjećao loše, a ljekari su mu dijagnostikovali herpes zoster.

Izvor: Instagram/printscreen

Kako je ispričala Kerol Garet, glumac je prošle nedelje završio u hitnoj pomoći u Oklahomi zbog jakih bolova, nakon čega je potvrđena pomenuta dijagnoza.

Prema njenim riječima, vjeruje da je njen sin možda "samoinicijativno uzimao ljekove kako bi se izborio sa bolovima izazvanim virusnom infekcijom“, te smatra da je njegova smrt mogla biti tragična nesreća.

Blejk, koji je bio iz Tulse u Oklahomi, ranije je imao problema sa zavisnošću, ali je već neko vrijeme bio trezan. Njegova porodica naglašava da je poslednje tri godine "živio zaista dobrim i stabilnim životom“.

Rođen je u Ostinu, u Teksasu, a javnosti je poznat po brojnim ulogama koje je ostvario još kao dijete.

Već na početku karijere dobijao je glavne uloge u lokalnim produkcijama, poput "Aladin i njegova čarobna lampa" i "Peanuts: Omaž Čarliju Braunu".

Sa samo 10 godina krenuo je na turneju sa velikom predstavom "Barni – Šareni svijet: međunarodna turneja“.

Upravo nakon toga je primijećen i lansiran u zvijezde, kada je 2006. godine dobio ulogu Plaga u filmu "Kako jesti pržene crve“.

How to Eat Fried Worms Trailer Izvor: YouTube

Zahvaljujući ovoj ulozi, osvojio je nagradu Young Artist Award za najbolju mladu glumačku postavu.