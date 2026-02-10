logo
Zgodni Crnogorski pjevač sreću pronašao u Beogradu! Preselio se zbog ljubavi, a sada ređa emotivne pjesme

Zgodni Crnogorski pjevač sreću pronašao u Beogradu! Preselio se zbog ljubavi, a sada ređa emotivne pjesme

Autor mondo.me
0

Podgoričanin Ognjen Martinović objavio je još jednu pjesmu "Raznesen bolom" nakon malo duže pauze.

Screenshot (306).jpg Izvor: Instagram/ognjen_m__/Screenshot

Muziku i tekst radio je Rama Demir, dok aranžman potpisuje Zoran Kostić. 

OGNJEN MARTINOVIC - RAZNESEN BOLOM (OFFICIAL VIDEO)
Izvor: Youtube/Ognjen Martinović

Ognjen Martinović rođen je u Podgorici, ali se prije nekoliko godina preselio u Beograd, i to zbog ljubavi. Iako partnerku ne eksponira toliko, ne krije da se zbog nje odlučio na ovako veliki korak. 

Iza sebe ima i pjesmu "Žena preko puta", koju su radili Bane Opačić i Alek Aleksov. 

Ognjen Martinovic - ŽENA PREKO PUTA (Official Video 2023)
Izvor: Youtube/ BalkanStarsTV

A da li u budućnosti možemo očekivati i neku bržu pjesmu vatrenog Crnogorca, ostaje da vidimo. 

Ognjen Martinović Raznesen bolom Beograd Bane Opačić djevojka Podgorica

