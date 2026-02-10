Zgodni Crnogorski pjevač sreću pronašao u Beogradu! Preselio se zbog ljubavi, a sada ređa emotivne pjesme

Podgoričanin Ognjen Martinović objavio je još jednu pjesmu "Raznesen bolom" nakon malo duže pauze.
Muziku i tekst radio je Rama Demir, dok aranžman potpisuje Zoran Kostić.
Ognjen Martinović rođen je u Podgorici, ali se prije nekoliko godina preselio u Beograd, i to zbog ljubavi. Iako partnerku ne eksponira toliko, ne krije da se zbog nje odlučio na ovako veliki korak.
Iza sebe ima i pjesmu "Žena preko puta", koju su radili Bane Opačić i Alek Aleksov.
A da li u budućnosti možemo očekivati i neku bržu pjesmu vatrenog Crnogorca, ostaje da vidimo.