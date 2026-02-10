Zgodni Crnogorski pjevač sreću pronašao u Beogradu! Preselio se zbog ljubavi, a sada ređa emotivne pjesme

Podgoričanin Ognjen Martinović objavio je još jednu pjesmu "Raznesen bolom" nakon malo duže pauze.

Izvor: Instagram/ognjen_m__/Screenshot

Muziku i tekst radio je Rama Demir, dok aranžman potpisuje Zoran Kostić.

OGNJEN MARTINOVIC - RAZNESEN BOLOM (OFFICIAL VIDEO) Izvor: Youtube/Ognjen Martinović

Ognjen Martinović rođen je u Podgorici, ali se prije nekoliko godina preselio u Beograd, i to zbog ljubavi. Iako partnerku ne eksponira toliko, ne krije da se zbog nje odlučio na ovako veliki korak.

Iza sebe ima i pjesmu "Žena preko puta", koju su radili Bane Opačić i Alek Aleksov.

Ognjen Martinovic - ŽENA PREKO PUTA (Official Video 2023) Izvor: Youtube/ BalkanStarsTV

A da li u budućnosti možemo očekivati i neku bržu pjesmu vatrenog Crnogorca, ostaje da vidimo.