logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivala istina o izgledu nove Mis Srbije: Fotke od prije 3 godine pokazale da li je mijenjala lice

Isplivala istina o izgledu nove Mis Srbije: Fotke od prije 3 godine pokazale da li je mijenjala lice

Autor Jelena Sitarica
0

Simona Manojlović nova je Miss Srbije, a mnoge je iznenadila jedna stvar kada su gledali nove i stare fotografije.

Simona Manojlović nova je Miss Srbije Izvor: MONDO/Matija Popović

Simona Manojlović preksinoć je proglašena za najlepšu u Srbiji, a nakon pobjede, o mladoj ljepotici ne prestaje da se priča u javnosti. 21-godišnja pobjednica izbora dolazi iz malog mjesta u Vojvodini, koje broji oko 2.700 ljudi.

Pogledajte njene fotografije:

Dolazi iz Ravnog Sela, koje je u Južnobačkom okrugu, dok nije krila iznenađenje kad je odnijela pobjedu na gorepomenutom takmičenju.

Inače, ova mlada dama pojavljivala se i u spotovima pjevača, te smo je tako prošle godine mogli vidjeti i u spotu Adija Šošea za pjesmu "Tuđa", koja je privukla ogromnu pažnju. 

Nije mijenjala ništa na licu

Inače, od kako je pobijedila na izboru za Mis Srbije, ne prestaje da se priča o Simonim izgledu, a upravo na njenom profilu mogli smo da vidimo i kako je izgledala prije par godina, sa 18.

Ono što je mnoge oduševilo je činjenica da Simona ništa nije radila na licu, te da je krasi prirodna ljepota.

Pogledajte koliko se promijenila za tri godine:

Tagovi

simona manojlović mis Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ