Simona Manojlović nova je Miss Srbije, a mnoge je iznenadila jedna stvar kada su gledali nove i stare fotografije.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Simona Manojlović preksinoć je proglašena za najlepšu u Srbiji, a nakon pobjede, o mladoj ljepotici ne prestaje da se priča u javnosti. 21-godišnja pobjednica izbora dolazi iz malog mjesta u Vojvodini, koje broji oko 2.700 ljudi.

Pogledajte njene fotografije:

Vidi opis Isplivala istina o izgledu nove Mis Srbije: Fotke od prije 3 godine pokazale da li je mijenjala lice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dolazi iz Ravnog Sela, koje je u Južnobačkom okrugu, dok nije krila iznenađenje kad je odnijela pobjedu na gorepomenutom takmičenju.

Inače, ova mlada dama pojavljivala se i u spotovima pjevača, te smo je tako prošle godine mogli vidjeti i u spotu Adija Šošea za pjesmu "Tuđa", koja je privukla ogromnu pažnju.

Nije mijenjala ništa na licu

Inače, od kako je pobijedila na izboru za Mis Srbije, ne prestaje da se priča o Simonim izgledu, a upravo na njenom profilu mogli smo da vidimo i kako je izgledala prije par godina, sa 18.

Ono što je mnoge oduševilo je činjenica da Simona ništa nije radila na licu, te da je krasi prirodna ljepota.

Pogledajte koliko se promijenila za tri godine: