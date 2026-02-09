Šuškalo se da mu je Arkan lupio šamar zbog poznate pjevačice: Estrada u kući slavnog Srbina nije bila poželjna

Milovan Ilić Minimaks stvorio je i mnoge naše poznate ličnosti, a upravo on je bio taj koji je Breni dao nadimak "Lepa".

Na današnji dan, 9. februara 2005. godine preminuo je legendarni televizijski i radijski novinar Milovan Ilić, poznatiji javnosti kao Minimaks, zahvaljujući emisiji koja je nosila upravo taj naziv.

Ovaj radijski program emitovan je sedamdesetih godina na Radio Beogradu, svake subote od osam ujutru do podne. Fraza po kojoj je postao poznat "Minimum govora, maksimum muzike" odražavala je suštinu emisije, koja je bila među prvima na ovim prostorima gdje je dominirala zabavna muzika.

Minimaks je bio poznat i po saradnji sa mnogim pjevačima, ali je strogo odvajao profesionalni život od privatnog. Njegova filozofija bila je jasna:

"Ne sjećam se da je bilo koji pjevač ili neko sa estrade ikada kročio u moju kuću, jer posao je jedno, a privatnost drugo."

Pričalo se i o Arkanovom šamaru

Milovan Ilić Minimaks stvorio je i mnoge naše poznate ličnosti, upravo on je bio taj koji je Breni dao nadimak "Lepa", a svi su ga voljeli jer je bio šarmantan i oštrouman. Jelena Karleuša je u svojoj velikoj ispovijesti ispričala i kako ju je Minimaks jednom prilikom zaštitio zbog čega je navodno dobio šamar od Arkana. Međutim, njegov sin je to jednom prilikom demantovao.

Obolio od žutice

Nažalost, početkom 2004. godine suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Obolio je od žutice, što je značajno ugrozilo funkciju njegove jetre. U isto vrijeme, njegova supruga Biljana suočila se s teškom dijagnozom – rak dojke u četvrtom stadijumu, za koji operacija više nije bila opcija. Ova tragedija duboko ga je pogodila.

Tri nedelje prije smrti, Minimaksu je jetra potpuno otkazala, zbog čega je bio hospitalizovan na VMA. Iako su ljekari uspjeli da stabilizuju njegovo stanje, bolest je nastavila da napreduje.

Preminuo je 10. februara 2005. godine u 67. godini, u Padovi, dok je čekao transplantaciju jetre. Njegova supruga Biljana preminula je samo mjesec i po dana prije njega, o čemu je jednom prilikom govorio i njihov sin, inače poznati reper, Vladimir Ilić Ila za za "Balkan info".





