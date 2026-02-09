Nataša Alimpić iskreno je govorila o svom odnosu sa starijim kolegom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Haris Džinović danas uživa u ljubavi sa 20 godina mlađom preduzetnicom iz Beograda, a nakon što se razveo od Meline Džinović kratko se viđao sa pjevačicom Natašom Alimpić, barem kako ona tvrdi.

Nataša Alimpić nekoliko puta je u javnosti isticala kako ju je osvojio 46 godina stariji Haris Džinović i kako mu se divi. Oni su se, prema njenim riječima, kratko viđali, a onda je preko noći on prestao da se javlja.

"Kada sam ga bolje upoznala moja osjećanja su se produbila i promijenila. Zaista tvrdim da je čovjek koji posjeduje specijalni smisao za humor i šarm na kojem bi mu mnogi muškarci pozavidjeli. Gajim razna osjećanja kao što su divljenje, poštovanje, a pomalo sam i iznenađena i ljuta na njega, da ne kažem ljubomorna", rekla je Nataša.

Ona tvrdi da njeno povjerenje ne može niko da slomi, ali da je očekivala drugačije ponašanje od zvijezde kao što je Haris Džinović.

"Moje povjerenje ništa ne može da slomi. Ali je pomalo iznenađujuće da čovjek takvog stava i uticaja ne održi obećanja koja ga ne koštaju ništa. Ja ne žalim za tim obećanjima već za kontaktom sa njim. To mi je bilo značajnije i bitnije. Javnost ne zna dosta toga, ali za sada je bolje da tako i ostane."

Vidi opis "On je ženskaroš, ljuta sam na njega":46 godina mlađa pjevačica se viđala sa Harisom Džinovićem, iznijela detalje odnosa Nataša Alimpić Nataša Alimpić Nataša Alimpić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / natasa_alimpic Br. slika: 5 5 / 5

Na pitanje da li je istina da je Haris neko ko je sklon ljubomori u vezi i da je posesivan, ona odgovara.

"Iskreno mislim da je ženskaroš, ali voli da ugodi ženama i pravi je džentlmen, to sam uvidjela i sama. Kad se razveo stala sam u njegovu odbranu. Ko je krivac za krah tog braka oni sami znaju i to je njihova stvar. Nisam vidjela sliku Melilinog vjerenika, niti me zanima! Želim joj sve najbolje! Kao žena ženi", rekla je ona u razgovoru za 24sedam.

Haris novu djevojku upoznao u restoranu

Podsjetimo Haris Džinović nakon razvoda od Meline Džinović našao je novu djevojku, 20 godina mlađu preduzetnicu iz Beograda. Oni su se upoznali u jednom restoranu i oboje su srećni u ljubavi.

Kako prenose domaći mediji, par se upoznao u prestižnom ribljem restoranu na Senjaku, nedaleko od Harisove vile, gdje je njihovo poznanstvo brzo preraslo u nešto više.

"Haris je teško podnio kraj prethodnog braka, o čemu je i sam više puta govorio. Neko vrijeme ljubav ga nije zanimala, sve dok susret sa zgodnom brinetom nije došao sasvim neočekivano. Harisa je odmah osvojila prirodna ljepota i šarm, a njihovo prijateljstvo uskoro je preraslo u ozbiljnu vezu", otkriva izvor blizak pjevaču.

Izvor: Blic/ MONDO