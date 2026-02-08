logo
Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Ovo je jedno od rijetkih javnih pojavljivanja voditeljke nakon povlačenja iz medija i javnosti i udaje za biznismena.

Bivša Željka Joksimovića u javnosti: Udala se za bogataša i nestala, evo kako Adriana sada izgleda

Finalno veče izbora za Mis Srbije održava se večeras u srpskoj prijestonici, u MTS dvorani, a brojne javne ličnosti polako pristižu na događaj koji svake godine okuplja veliki broj zvanica iz različitih sfera društva.

Na gala događaju u centru Beograda pojavilo se i dobro poznato ime u svijetu medija, voditeljka Adriana Čortan, koja već dugi niz godina rijetko prisustvuje javnim okupljanjima.

Adriana je pozirala sa prijateljima na crvenom tepihu, a nakon toga se srdačno pozdravila sa Vesnom De Vinčom.

Nestala nakon udaje za biznismena

Podsjećamo, Adriana je svojevremeno bila u dugoj vezi sa Željkom Joksimovićem, ali je nakon kraha odnosa sreću pronašla kraj biznismena Nemanje Simića, sa kojim je godinama u skladnom braku.

Adriana se 2018. godine udala za zgodnog Nemanju, a o njihovom vjenčanju u Crkvi Svetog Marka u Beogradu i raskošnoj svadbi dugo se govorilo. Voditeljka tada nije krila sreću što je postala gospođa Simić.

Adrianin posljednji poslovni angažman bio je na televiziji Studio B, nakon čega je nestala sa malih ekrana i posvetila se porodičnom životu. Danas je na društvenim mrežama viđamo na luksuznim jahtama i skupim destinacijama, gdje uživa sa suprugom.

Podsjećamo, 18 ljepotica iz Srbije bori se za zvaničnu titulu najljepše. Ona koja ponese titulu Mis Srbije biće predstavnica i ambasadorka ljepote na najprestižnijem takmičenju u ovoj branši – izboru za Mis svijeta.

zeljko joksimovic pjevač bivša žena

