Majka Milice Todorović hitno operisana, umalo da umre: Oglasio se otac pevačice, otkriveni svi detalji

Autor Jelena Sitarica
Majka Milice Todorović, Jasmina Todorović, hitno je operisana

Majka Milice Todorović hitno operisana, umalo da umre: Oglasio se otac pevačice, otkriveni svi detal Izvor: Pritnscreen/Instagram

Upravo zbog toga, ni Jasmina i njen muž Milan nisu prisustvovali slavlju povodom rođenja unuka Bogdana.

Ovo je u ekskluzivnoj izjavi za Telegraf.rs rekao Miličin otac Milan.

- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - kazao je Milan za Telegraf.rs.

- Operisala je slepo crevo, imala je problem sa slepim crevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.

On je istakao da je njegova ćerka dobro.

- Milica je dobro, svi su dobro hvala Bogu. Ja neke kučiće ovde čuvam, treba da sredim to tamo. Samo izađem da pustim kučiće napolje i tu sam, u dvorištu. Nemam kad da idem u Beograd - ljubazno nam je rekao Milan.

(Telegraf/MONDO)

