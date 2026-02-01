Pronađeno tijelo za koje se sumnja da je nestali muž unuke Mika Džegera: Policija se hitno oglasila, isplavali detalji

Policija je istakla da porodica moli za privatnost u ovim momentima.

Porodica rok-legende Mika Džegera uputila je očajnički apel nakon što je Aleksandar Ki (37) nestao u Boskastlu, u Kornvolu, u petak popodne. Lokalna policija je juče popodne iz mora izvukla tijelo muškarca, a o pronalasku je prvi put obaviještena u 18.30 časova u Budu.

Zvanična identifikacija još nije obavljena, ali policija Devona i Kornvola vjeruje da je riječ o Aleksandru Kiju. Njegova smrt se ne smatra sumnjivom, a dokumentacija se priprema za potrebe koronera.

Portparol policije Devona i Kornvola saopštio je da je porodica gospodina Kija zahvalila policiji i HM Obalnoj straži na njihovim naporima, kao i svima koji su učestvovali u potrazi.

„Zatražili su da im se poštuje privatnost u ovom teškom periodu.“

Snimci sa nadzornih kamera pokazali su Aleksandra, partnera unuke Mika Džegera, Asisi Džekson (33), kako napušta pab „The Cobweb Inn“ u 14.20 časova.

Fotografije prikazuju Aleksandra, koji sa Asisi ima dvoje djece, kako nosi šarenu jaknu dok šeta ulicom.

Policija Devona i Kornvola obaviještena je o njegovom nestanku u subotu uveče, što je pokrenulo hitnu potragu. Kako je saopšteno, vlasti su postajale „sve više zabrinute“ za njegovu bezbjednost, a posljednji put je viđen kada je napuštao lokalni pab.

Džejd Džeger (54), majka Asisi i ćerka Mika Džegera, podijelila je policijski apel na društvenim mrežama u ponedjeljak, uz fotografije Aleksandra. Pab „The Cobweb Inn“ je kasnije objavio fotografije Aleksandra snimljene u baru i ispred lokala u petak popodne.

U objavi je upućen poziv svima koji su možda razgovarali s njim ili ga vidjeli da obavijeste policiju, uz naglasak da je „porodica veoma zabrinuta“.

Narednog dana objavljeni su novi snimci sa nadzornih kamera na kojima se vidi Aleksander kako prolazi pored paba „Wellington“ u pravcu luke Boskastl, prema rijeci Valensi. Neposredno nakon što je zabilježen kamerama, u suprotnom pravcu su prošla dvojica šetača pasa.

Istražitelji žele da razgovaraju sa njima kako bi utvrdili da li su vidjeli Aleksandera dok su prolazili pored.

On i Asisi žive sa svoje dvoje djece, Ezrom (11) i Romi (6), u Kornvolu, gdje Aleksander vodi restoran sa morskom hranom u Boskastlu.