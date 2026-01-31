Zvezda "Harija Potera" u novoj sezoni "Bijelog lotosa": Otkriveni novi detalji, stiže i ovaj poznati glumac

Kao i u prethodnim sezonama, detalji o likovima drže se u strogoj tajnosti.
Glumačkoj postavi popularne HBO-ove serije "Bijeli lotos" u četvrtoj sezoni pridružuju se Helena Bonam Karter i Kris Mesina. Nakon višemjesečnih nagađanja, HBO je i zvanično potvrdio da će dvoje iskusnih glumaca zaigrati u novom nastavku nagrađivane antologijske serije čiji je autor Majk Vajt.
Ovoga puta radnja serije seli se u Francusku, gdje će se prepoznatljiva društvena satira odvijati na mediteranskoj obali i u Parizu.
Nova lokacija donosi drugačiji ambijent, ali zadržava mračan humor i oštru kritiku savremenog društva po kojima je "Bijeli lotos" postao globalni hit.
Nova lica i povratak poznatih imena
Pored Bonam Karterove i Mesine, u seriji će debitovati i Marisa Long, kojoj će ovo biti prva televizijska uloga.
Njih troje pridružuju se već najavljenoj glumačkoj ekipi u kojoj su Stiv Kugan, Aleksander Ludvig, Ej Džej Mičalka i Kaleb Džonte Edvards.
Snimanje na Francuskoj rivijeri
Nova sezona biće fokusirana na Šato de La Mesardijer u Sen Tropeu, palatu iz 19. vijeka koja je preuređena u luksuzni hotel i koja će služiti kao glavno mjesto radnje. Majk Vajt se vraća kao jedini scenarista, reditelj i izvršni producent, nastavljajući da istražuje složene odnose između bogatih turista i osoblja odmarališta koje im stoji na raspolaganju.
Početak snimanja planiran je za april, a produkcija bi trebalo da traje do oktobra 2026. godine na više lokacija širom Francuske rivijere.