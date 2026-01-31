logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda "Harija Potera" u novoj sezoni "Bijelog lotosa": Otkriveni novi detalji, stiže i ovaj poznati glumac

Zvezda "Harija Potera" u novoj sezoni "Bijelog lotosa": Otkriveni novi detalji, stiže i ovaj poznati glumac

Autor Đorđe Milošević
0

Kao i u prethodnim sezonama, detalji o likovima drže se u strogoj tajnosti.

Zvezda "Harija Potera" u novoj sezoni "Bijelog lotosa": Otkriveni novi detalji, stiže i ovaj poznati glumac Izvor: YouTube/Sharecare | Medical Matters

Glumačkoj postavi popularne HBO-ove serije "Bijeli lotos" u četvrtoj sezoni pridružuju se Helena Bonam Karter i Kris Mesina. Nakon višemjesečnih nagađanja, HBO je i zvanično potvrdio da će dvoje iskusnih glumaca zaigrati u novom nastavku nagrađivane antologijske serije čiji je autor Majk Vajt.

Ovoga puta radnja serije seli se u Francusku, gdje će se prepoznatljiva društvena satira odvijati na mediteranskoj obali i u Parizu.

Nova lokacija donosi drugačiji ambijent, ali zadržava mračan humor i oštru kritiku savremenog društva po kojima je "Bijeli lotos" postao globalni hit.

Nova lica i povratak poznatih imena

Pored Bonam Karterove i Mesine, u seriji će debitovati i Marisa Long, kojoj će ovo biti prva televizijska uloga.

Njih troje pridružuju se već najavljenoj glumačkoj ekipi u kojoj su Stiv Kugan, Aleksander Ludvig, Ej Džej Mičalka i Kaleb Džonte Edvards.

Kao i u prethodnim sezonama, detalji o likovima drže se u strogoj tajnosti.

Snimanje na Francuskoj rivijeri

Nova sezona biće fokusirana na Šato de La Mesardijer u Sen Tropeu, palatu iz 19. vijeka koja je preuređena u luksuzni hotel i koja će služiti kao glavno mjesto radnje. Majk Vajt se vraća kao jedini scenarista, reditelj i izvršni producent, nastavljajući da istražuje složene odnose između bogatih turista i osoblja odmarališta koje im stoji na raspolaganju.

Početak snimanja planiran je za april, a produkcija bi trebalo da traje do oktobra 2026. godine na više lokacija širom Francuske rivijere.

Tagovi

serija hbo max bijeli lotos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ