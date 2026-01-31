Zlata Petrović ima novu snajku: Njen sin Miki smuvao cimerku (50) u Eliti, pjevačica se momentalno oglasila

Čini se da će Zlata od oba sina dobili snajke, i to iz rijalitija.

Izvor: Elita 9 / screenshot

Ne prestaje da se priča o emotivnom odnosu Mikija Dudića, sina Zlate Petrović, i Milene Kačavende, nakon njihovog poljupca u Eliti 9.

Miki je sinoć ustao i javno otkrio šta osjeća prema cimerki, a oglasila se i njegova majka Zlata.

"Miki, kakav je tvoj odnos sa Milenom?", glasilo je pitanje.

"Pripitomljena je kao mala maca. Šalim se, nemam šta da kažem. Mi smo sad u super odnosu. Pravi planove da ti se Bog smije. Ne znam šta bih rekao. Koketirali jesmo u utorak, nisam imao namjeru da pređem granicu, da se razumijemo. Ja sam imao vezu koja se završila pred sam početak rijalitija, koju nisam prebolio", kazao je Miki.

"Da li si primijetio Milenine emocije?", glasilo je pitanje.

"Kao što sam i rekao, nisam se na to fokusirao. Milena je žena koja ima jak karakter, ne bi sigurno imala problem da pokaže emocije prema meni da ih ima. Isto tako, njen brat je moj prijatelj, ne bih volio da sa njom pređem granicu",kazao je Miki.

Oglasila se Zlata Petrović

Zlata se i sama oglasila ovim povodom i istakla da ne želi da se miješa u njegov izbor.

"Odgledala sam sve, vraćala dva-tri puta baš da vidim... Neću da budem diplomata, reći ću šta mislim. Oni su odrasli ljudi, i on i ona. Imaju i djecu iza sebe, imaju pravo. Vjerovatno taj prostor čini nešto da", objašnjava Zlata.

"Poznavajući mog Mikija, kad se dvoje ljudi tako zagrli i to im tako prija, znači da imaju neku žiškicu. Naravno, malo i taj alkohol učini svoje. Ništa ne uzimam za zlo, uvijek sam za ljubav, ko god da je u pitanju. Podržavam čak i ljude koji vole isti pol, iako ja to ne volim, ja to podržavam i srećna sam kada ljudi rade ono što požele. Mi ljudima nikada ne možemo da ugodimo, šta god radili u životu", ističe pevačica.

Sinu prepušta da samostalno donosi odluke o svom životu.

"Što se mene kao majke tiče, moj sin ima 40 godina, ima pravo na svoj život kakav god da želi. Uvijek ću biti uz svoju djecu, kao što sam i bila. Ne znam šta može do kraja da bude, ali ako bude - Bože moj, odrasli ljudi", iskrena je bila Zlata.