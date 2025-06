Jednu čokoladu jelo njih osmoro, od prvih para kupila pola teleta: Bolna ispovijest pjevačice o nemaštini

Jovana je od prve zarade željela da napuni frižider, a i dan danas je zahvalna roditeljima na vaspitanju i na usađenim vrijednostima.

Izvor: Instagram/jovanatipsin/screenshot

Pjevačica Jovana Tipšin potiče iz velike porodice i jedno je od osmoro djece svojih roditelja. U više navrata je isticala da je imala srećno i ispunjeno djetinjstvo, ali i da je još kao mala imala snažnu želju da bude od pomoći svojoj porodici i da doprinese koliko god može.

Pjevačica je istakla i da je zahvalna roditeljima što su joj usadili prave vrijednosti i da je ponosna na ono što je danas.

"Odrasla sam na Zvezdari, i danas tu živi moja snaja, nažalost brat mi je preminuo prije nekoliko mjeseci. Ja pamtim to lijepo odrastanje, mama, tata, nas osmoro djece, ja sam šesta po redu. Nekako ste mali, nemate odgovornost, tu mi je bila baka, tetke, to je nešto najlepše. U dvorištu je živjela baka u jednoj kući, u drugoj tetka, u trećoj mi. Kada sam imala šest godina mi smo se preselili na Banjicu. Moj tata je radio dalekovode po cijeloj Jugoslaviji, a mama je radila u hotelu. Ja sam iz radničke porodice, bili su vrijedni, požrtvovani roditelji koji su se posvetili svojoj djeci. Sada kada odem kod njih na grob uvjek im se zahvaljujem što su me ovako vaspitali i što sam tu gde jesam, što su vaspitali moju braću i sestre da budu pošteni, to je najvažnije od svega u životu. Sve prođe, i karijera i ljubav, ali najvažnije je ostati čovjek. Tata mi je bio i kuvar u vojsci, radio je prvu, drugu, treću smjenu. Kada sam bila beba mama je morala da počne da radi, ja sam išla u jaslice, pa u predškolsko, obdanište, u osnovnoj školi sam bila u boravku, a oni su stalno radili i baš su se posvetili svojoj deci", rekla je jednom prilikom pjevačica.

"Mama Emina i tata Veselin su se potrudili da ne osjetimo nemaštinu. Lijepo je bilo odrastati u punoj kući. Svi smo se slagali i voleli. Sve smo dijelili na osam djelova, čak i jednu čokoladu. Bilo je tu i svađa, kao i kod svake djece, ali sve su to bile bezazlene čarke. Imala sam osjećaj kao da sam svaki dan u obdaništu. Kada bi nam došli baka i deka, bilo nas je dvanaestoro. Svi bismo se okupili oko njih, a oni su nam pričali razne priče, stvarne i nestvarne. Obožavala sam ih".