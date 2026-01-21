Čeda zagrmio nakon priče da ga izbacuju iz stana: Objavljuje sva dokumenta, tvrdi da je pokraden i prevaren

Bivši političar Čeda Jovanović iznio je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gdje su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine.

Bivši političar Čeda Jovanović, iznio je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gdje su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine. Potom se oglasila vlasnica firme koja kaže da je stan navodno u njenom posjedu.

Sada se ponovo oglasio Čeda, otkrivši da se bori za svoj dom jer ga je, kako kaže, sam stvarao.

"Ja se za svoj dom borim jer sam ga stvarao, a ne otimao. Uskoro objavljujem sva dokumenta koja se već nalaze i u policiji i u tužilaštvu i višem sudu", izjavio je između ostalog Čeda Jovanović.

Kako tvrdi, on je navodno "pokraden".

"Čitaćete ih na robiji jer ste pokrali i izvarali mene, ali i još 170 ljudi", napisao je Čeda Jovanović.

