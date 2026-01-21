logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čeda zagrmio nakon priče da ga izbacuju iz stana: Objavljuje sva dokumenta, tvrdi da je pokraden i prevaren

Čeda zagrmio nakon priče da ga izbacuju iz stana: Objavljuje sva dokumenta, tvrdi da je pokraden i prevaren

Autor Marina Cvetković
0

Bivši političar Čeda Jovanović iznio je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gdje su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine.

Čeda zagrmio nakon priče da ga izbacuju iz stana Izvor: Kurir/MONDO/Uroš Arsić

Bivši političar Čeda Jovanović, iznio je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gdje su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine. Potom se oglasila vlasnica firme koja kaže da je stan navodno u njenom posjedu.

Sada se ponovo oglasio Čeda, otkrivši da se bori za svoj dom jer ga je, kako kaže, sam stvarao.

"Ja se za svoj dom borim jer sam ga stvarao, a ne otimao. Uskoro objavljujem sva dokumenta koja se već nalaze i u policiji i u tužilaštvu i višem sudu",  izjavio je između ostalog Čeda Jovanović.

Kako tvrdi, on je navodno "pokraden".

"Čitaćete ih na robiji jer ste pokrali i izvarali mene, ali i još 170 ljudi", napisao je Čeda Jovanović.

Pogledajte još slika iz stana u kojem trenutno živi sa prijateljem:

(izvor Telegraf / prenosi MONDO)


Tagovi

Čeda Jovanović žena stan nekretnina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ