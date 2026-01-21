Bivši političar Čeda Jovanović iznio je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gdje su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine.
Bivši političar Čeda Jovanović, iznio je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gdje su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine. Potom se oglasila vlasnica firme koja kaže da je stan navodno u njenom posjedu.
Sada se ponovo oglasio Čeda, otkrivši da se bori za svoj dom jer ga je, kako kaže, sam stvarao.
Čeda zagrmio nakon priče da ga izbacuju iz stana: Objavljuje sva dokumenta, tvrdi da je pokraden i prevaren
"Ja se za svoj dom borim jer sam ga stvarao, a ne otimao. Uskoro objavljujem sva dokumenta koja se već nalaze i u policiji i u tužilaštvu i višem sudu", izjavio je između ostalog Čeda Jovanović.
Kako tvrdi, on je navodno "pokraden".
"Čitaćete ih na robiji jer ste pokrali i izvarali mene, ali i još 170 ljudi", napisao je Čeda Jovanović.
Pogledajte još slika iz stana u kojem trenutno živi sa prijateljem:
Čeda zagrmio nakon priče da ga izbacuju iz stana: Objavljuje sva dokumenta, tvrdi da je pokraden i prevaren
(izvor Telegraf / prenosi MONDO)