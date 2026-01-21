Nikad viđene slike sa vjenčanja Nebojše Kundačine i 32 godine mlađe: Ljepotica blistala kraj zvijezde "Porodičnog blaga"

Lijepa Marija podijelila je uspomene sa vjenčanja sa svojim suprugom, a mnogi su tek sada prvi put mogli da vide kako je par izgledao kada su rekli sudbonosno "da"

Izvor: Instagram/marijamajakundaciina

Nebojša i Marija Kundačina godinama unazad uživaju u skladnom odnosu, a iako je njihov brak nerijetko bio glavna tema javnosti, par se na to nije osvrtao, već su se trudili da svoju ljubav sačuvaju od zluradih pogleda i negativnih komentara.

Podsjetimo, Nebojša i 32 godine mlađa Marija zakleli su se na vječnu ljubav 19. januara 2019, nakon dvije godine veze, a manekenka i glumica je tek sad pokazala fotografije sa vjenčanja koje su mnogima promakle.

Dok se proslavljeni glumac odlučio za frak, Marija je odabrala elegantnu bijelu kombinaciju koja je samo dodatno istakla njenu ljepotu, a cjelokupan izgled zaokružila je crvenim karminom i upečatljivim minđušama.

Par nije skidao osmijehe sa lica, a čini se da je njihova ljubav i dalje jaka kao prvog dana.