Šon Pen prošetao sa 30 godina mlađom, svi mislili da mu je sin: Nikad gore prozivke, porede je sa Trampom

Slavni glumac Šon Pen pojavio se u Los Anđelesu sa svojom partnerkom, i bila je to rijetka prilika da se vide zajedno. Nažalost, i okidač za prilično surove komentare na Instagramu.

Izvor: Ziya / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Šon Pen (65) se nedavno pojavio na 83. dodjeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu, kao član glumačke ekipe filma "One battle after another", koji je ostvario veliki uspijeh na prestižnom događaju.

U svom prepoznatljvom maniru, Pen cigaretu nije ispuštao iz ruke tokom dodjele, što je u suprotnosti sa pravilima, neki su mu to zamjerili, a drugi kažu da se ne radi o nepoštovanju protokola, jer je Šon Pen jednostavno takav.

Cigaretu je držao i tokom šetnje sa svojom djevojkom - cigareru u jednoj ruci, dok je drugom držao ruku Valerije Nikov.

Nimalo ih ne štede u komentarima

Ranije su na meti kritika bili zbog razlike u godinama, jer je Valerija tri decenija mlađa od čuvenog glumca, a sada ove detalje stavljaju u prvi plan: "Ja sam mislila da je sa sinom", "Zar to nije njegov sin", "Nema šasne da je ona žena", "Na slici su dva muškarca", "Lejdiboj sa Tajlanda", "Sigurno je Valerija transvestit", "Toliko liči na muškarca", "Izgleda kao muško. Nema šanse da je žena - u najmanju ruku transvestit".

Komentarišu i u razliku u visini, mada je prema zvaničnim podacima Šon visok 173 cm, a Valerija Nikov 177 cm.

Neki je porede sa sinom Donalda i Melanije Trampa, Baronom Trampom, a oni kojima ipak liči na djevojku, sa Kendal Džener. Ovaj par se prvi put pojavio zajedno 2024. godine.

Šon Pen se uvek, kada se pogleda njegova prošlost, zabavljao sa mlađim ženama, a ta razlika je bila manje ili više izražena. Tako 2023. bio u vezi sa ukrajinskom glumicom Olgom Korotjajevom (45), prije nje sa koleginicom Kristin Vig (53), ali i sa Oskarovkom Šarliz Teron (51).

Ženio se tri puta, od 2020. do 2022. bio je u braku sa Lejlom Džordž (34), brak sa Robin Rajt (60) trajao je od 1996. do 2010, dok je Šonova prva supruga bila Madona i ta zajednica počela je 1985, a završila se četiri godine kasnije. Pen iz braka sa Robin Rajt ima ćerku Dilan (35) koja je vršnjakinja sa Valerijom, i sina Hopera (33).