Ona je najplaćenija glumica svih vremena: Ne možete ni da pretpostavite ko je u pitanju, a obožavate je

Autor Đorđe Milošević
0

Prošle godine Skarlet Johanson zauzela je prvo mjesto nakon što je film "Jurassic World Rebirth" zaradio 869 miliona dolara širom svijeta.

Ona je najplaćenija glumica svih vremena Izvor: YouTube/ 20th Century Studios

Zoi Saldana postala je glumica sa najvećom zaradom u istoriji, a njeni filmovi su do sada na svjetskim bioskopskim blagajnama inkasirali više od 15,46 milijardi dolara.

Time je pretekla dosadašnju liderku Skarlet Johanson.

Uspjeh trećeg Avatara

Ova 47-godišnja glumica i dobitnica Oskara izbila je na prvo mjesto liste nakon što je uspjeh filma "Avatar: Fire and Ash" njenoj ukupnoj zaradi dodao više od 1,2 milijarde dolara. Interesantno je što nakon prvog dijela i velikog uspjeha pomenutog filma, mnogi nisu znali da se iza glavnog lika krije upravo Saldana, a obožavali su je širom svijeta. 

Na taj iznos značajno su uticali i njeni raniji filmovi iz franšize "Avatar", kao i Marvelova uloga Gamore u trilogiji "Guardians of the Galaxy" (Čuvari galaksije), kao i u filmovima "Avengers: Infinity War" i "Avengers: Endgame". Saldana je veliki uspjeh ostvarila i zahvaljujući filmovima "Zvezdane staze" i prvom nastavku "Pirata s Kariba".

Drugi projekti

Prošle godine Skarlet Johanson je zauzela prvo mjesto nakon što je film "Jurassic World Rebirth" širom svijeta zaradio 869 miliona dolara.

Glumica je takođe igrala u više Marvelovih filmova. Iako Avatar: Fire and Ash po zaradi zaostaje za prethodnim nastavcima franšize, od izlaska u decembru zadržao je prvo mjesto u domaćoj bioskopskoj distribuciji.

Saldana je prošlog ljeta pozajmila glas u Pixarovoj avanturi Elio, ali film nije ispunio očekivanja. Prošle godine osvojila je Oskara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u Netfliksovom kriminalističkom mjuziklu Emilia Pérez, a trenutno radi na sljedećoj sezoni akcione dramske serije Lioness.

Budućnost Avatara

Iako je reditelj Avatar filmova, Džejms Kameron, isplanirao još dva nastavka, zvanična potvrda o njihovom snimanju još uvijek ne postoji.

"Ako iz bilo kog razloga ne uspijemo da snimimo 4 i 5, održaću konferenciju za novinare i reći vam šta smo planirali da uradimo", rekao je prošlog mjeseca. "Kako vam to zvuči?“.

Prema podacima sajta The Numbers, iza Saldane i Johansonove slijede Semjuel L. Džekson, Robert Dauni Džunior i Kris Prat, koji su takođe igrali u više Marvelovih projekata. Glumci sa najvećom zaradom koji nisu učestvovali u Marvelovim filmovima su, redom, Tom Kruz, Vin Dizel, Dvejn Džonson i Tom Henks.

Poslije Saldane i Johansonove, najbolje rangirane glumice na listi su Ema Votson na 16. mjestu, Karen Gilan na 23. i Elizabet Olsen na 25. mjestu.

Tagovi

Zoi Saldana Skarlet Johanson glumica zarada avatar

