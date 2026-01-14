logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvo oglašavanje Džidže nakon gubitka bebe: Nakon stravičnih vijesti osvanula emotivna poruka na mrežama

Prvo oglašavanje Džidže nakon gubitka bebe: Nakon stravičnih vijesti osvanula emotivna poruka na mrežama

Autor Jelena Sitarica
0

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža izgubila je bebu početkom decembra, a sada se prvi put oglasila na mrežama

Prvo oglašavanje Džidže nakon gubitka bebe Izvor: Kurir TV

Aleksandra Stojković Džidža prošla je težak period krajem prošle godine kada je izgubila bebu, a sada se ponovo nalazi u svom domu na Novom Beogradu.

Ona se sada prvi put oglasila na mrežama podijelivši u ponoć snimak vatrometa za doček pravoslavne Nove godine.

Inače, ona se nakon nemilog događaja povukla iz javnosti, a sada je svojim pratiocima poželjela najljepše želje.

Izvor: Instagram/dzidza_official

"Puno zdravlja, sreće i ljubavi", poručila je Aleksandra uz emotikone srca.

Bosanac bio slomljen zbog gubitka

Inače, Dragan Stojković Bosanac nije krio tugu zbog svoje ćerke Džidže i gubitka bebe.

- Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo, sve sam rekao - kazao je muzičar za MONDO početkom decembra.

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Aleksandra Stojković Džidža beba pobačaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ