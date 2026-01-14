Prvo oglašavanje Džidže nakon gubitka bebe: Nakon stravičnih vijesti osvanula emotivna poruka na mrežama

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža izgubila je bebu početkom decembra, a sada se prvi put oglasila na mrežama

Izvor: Kurir TV

Aleksandra Stojković Džidža prošla je težak period krajem prošle godine kada je izgubila bebu, a sada se ponovo nalazi u svom domu na Novom Beogradu.

Ona se sada prvi put oglasila na mrežama podijelivši u ponoć snimak vatrometa za doček pravoslavne Nove godine.

Inače, ona se nakon nemilog događaja povukla iz javnosti, a sada je svojim pratiocima poželjela najljepše želje.

Izvor: Instagram/dzidza_official

"Puno zdravlja, sreće i ljubavi", poručila je Aleksandra uz emotikone srca.

Bosanac bio slomljen zbog gubitka

Inače, Dragan Stojković Bosanac nije krio tugu zbog svoje ćerke Džidže i gubitka bebe.

- Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo, sve sam rekao - kazao je muzičar za MONDO početkom decembra.



