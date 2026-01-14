Lukas tvrdi da su pokušali da ga ubiju, oglasilo se Tužilaštvo: Evo šta čeka osumnjičenog za napad na folkera

Kako se navodi, osumnjičeni je u kontinuitetu vozio iza njihovog automobila i u više navrata prednjim dijelom svog vozila udarao u zadnji dio "range rovera"

Pjevač Aca Lukas doživeo je ozbiljnu dramu u noći između subote i nedelje, kada je na putu sa Jahorine ka Palama, kako tvrdi, bio meta napada.

Prema njegovim riječima, vozač automobila koji se nalazio iza njega čak 40 minuta pokušavao je da izgura vozilo u kojem su se nalazili Lukas i njegov vozač, neprestano udarajući u zadnji dio automobila.

Oglasilo se Tužilaštvo

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu saopštilo je da je uhapšen osumnjičeni za ovaj incident, za kojeg je predložen i jednomjesečni pritvor. Riječ je o muškarcu inicijala N. M., koji se sumnjiči da je na magistralnom putu Ljubogošta – Podromanija više puta vozilom marke "pasat" udario u "range rover" u kojem su se nalazili pjevač Aleksandar Vuksanović i njegov vozač J. J.

Tužilaštvo je predložilo pritvor zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, kao i da bi mogao uništiti ili sakriti dokaze važne za krivični postupak.

U zvaničnom saopštenju dodatno se navodi da je osumnjičeni u nedelju, 11. januara, u periodu od 1.00 do 1.50 časova, na području Pala i Sokoca, na dionici magistralnog puta Donja Ljubogošta – Podromanija u dužini od oko 25 kilometara, izazvao opštu opasnost po život Lukasa i njegovog vozača, kao i po imovinu većeg obima.

Kako se navodi, osumnjičeni je u kontinuitetu vozio iza njihovog automobila i u više navrata prednjim dijelom svog vozila udarao u zadnji dio "range rovera", pokušavajući da ga u krivinama izbaci s kolovoza, a na pravcima da ga zarotira.

"Pokušali su da da me ubiju"

O incidentu se prvi oglasio sam pjevač, koji je putem društvenih mreža naveo da je pokušano njegovo ubistvo.

"Posle nastupa na Jahorini noćas pokušali su da ubiju mene i mog vozača. Jedva smo izvukli žive glave", napisao je Lukas. Pjevač je, kako se navodi, nastupao na privatnoj zabavi na Jahorini, nakon čega je krenuo nazad ka Srbiji, preko Romanije.