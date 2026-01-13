Aleksandar Kos otkrio sve o odnosu s Mirom Škorić: Pričalo se da mu je tetka, a ovo je prava istina

Prijatelj Čede Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih mjeseci je u žiži javnosti zbog druženja sa bivšim političarem.

Čedomir Jovanović već neko vrijeme živi sa Aleksandrom Kosom, a njihov odnos definitivno privlači veliku pažnju javnosti.

Kos je radio kao PR pjevačice Mire Škorić, zbog čega su krenuli da kruže novinski napisi da je on zapravo i njen sestrić.

Ta informacija se i danas provlači po medijima, a Aca Kos se sada oglasio za Telegraf i otkrio sve o odnosu sa pjevačicom.

- Mira Škorić nije moja tetka, samo smo sarađivali i vežu me lijepe uspomene za taj period života. Mira ima svog sestrića, kao što ja imam svoju tetku Ljilju. Te spekulacije su počele još dok smo bili poslovni saradnici, a to nema veze - rekao je Aleksandar Kos za Telegraf

Ko je Aleksandar Kos?

Mnogi ga pamte još iz perioda kada je Mira Škorić učestvovala u rijalitiju "Parovi", jer je Aleksandar tada dolazio zajedno sa njom i bio joj velika podrška.

Prema navodima koji su se ranije pojavljivali u javnosti, Aleksandar Kos nije bio zadužen samo za odnose s javnošću, već je Miri Škorić pomagao i u privatnom životu. Navodno joj je plaćao račune, vodio računa o kućnim obavezama, čistio, usisavao, brisao prašinu i peglao.

Po obrazovanju, Aleksandar Kos je diplomirani komunikolog, a profesionalno se bavi menadžmentom i odnosima sa javnošću. Tokom karijere sarađivao je i sa pevačicom Anom Bekutom.

