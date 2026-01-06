Ovo je zapravo prva pjesma Milice Pavlović: Snimila je prije 16 godina i nije Tango, pomogle joj ove dvije koleginice

Milica je snimila brojne hitove tokom karijere, ali mnogi na pitanje koja je njena prva pjesma izgovaraju "Tango", iako to nije tačno.

Milica Pavlović započela je muzičku karijeru nakon učešća u takmičenju Zvezde Granda 2011–2012, nakon čega je potpisala ugovor sa Grand produkcijom i objavila svoj prvi zvanični singl Tango u junu 2012. godine.

Kasnije su se nizali brojni hitovi poput "Pakleni plan", "Sexy Senorita" i "Alibi", ali mnogi na pitanje koja je njena prva prva prave veliku grešku, to se desilo i nama skoro.

Mnogi su ubijeđeni da je njena prva pjesma upravo "Tango", ali to nije tačno. U pitanju je numera "Dođi",

Kako je nastala pesma Dođi?

Paralelno sa srednjom muzičkom školom u Leskovcu, Milica je pohađala i školu pop muzike Aleksandre Radović.

Kao najbolji polaznik ove škole Milica je na poklon dobila pjesmu „Dođi” koju je komponovala Leontina Vukomanović, a sa kojom je nastupila 2010. godine na Radijskom festivalu i to je ujedno bilo njeno prvo medijsko pojavljivanje