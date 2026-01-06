logo
Ovo je zapravo prva pjesma Milice Pavlović: Snimila je prije 16 godina i nije Tango, pomogle joj ove dvije koleginice

Ovo je zapravo prva pjesma Milice Pavlović: Snimila je prije 16 godina i nije Tango, pomogle joj ove dvije koleginice

Autor Đorđe Milošević
0

Milica je snimila brojne hitove tokom karijere, ali mnogi na pitanje koja je njena prva pjesma izgovaraju "Tango", iako to nije tačno.

Ovo je zapravo prva pjesma Milice Pavlović: Snimila je prije 16 godina i nije Tango, pomogle joj ove Izvor: MONDO

Milica Pavlović započela je muzičku karijeru nakon učešća u takmičenju Zvezde Granda 2011–2012, nakon čega je potpisala ugovor sa Grand produkcijom i objavila svoj prvi zvanični singl Tango u junu 2012. godine.

Kasnije su se nizali brojni hitovi poput "Pakleni plan", "Sexy Senorita" i "Alibi", ali mnogi na pitanje koja je njena prva prva prave veliku grešku, to se desilo i nama skoro.

Mnogi su ubijeđeni da je njena prva pjesma upravo "Tango", ali to nije tačno. U pitanju je numera "Dođi", 

Kako je nastala pesma Dođi?

Paralelno sa srednjom muzičkom školom u Leskovcu, Milica je pohađala i školu pop muzike Aleksandre Radović.

Kao najbolji polaznik ove škole Milica je na poklon dobila pjesmu „Dođi” koju je komponovala Leontina Vukomanović, a sa kojom je nastupila 2010. godine na Radijskom festivalu i to je ujedno bilo njeno prvo medijsko pojavljivanje

