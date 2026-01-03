Plaća 200 dinara ako je zapratite na mrežama? Isplivale skandalozne poruke, evo šta je pjevačica imala da poruči

Mia Borisavljević navodno plaća 200 dinara, ako je zapratite na Instagramu. Na mrežama su osvanule i poruke u kojima se objašnjava kako do "zarade", ali je pjevačica izjavila da je u pitanju prevara.

Izvor: Pink scereenshot

Već nekoliko dana unazad na aplikaciji Telegram, gdje se nude usluge povećanja pratilaca na društvenim mrežama, može se naći grupa u kojoj se piše o zaradi "za par klikova".

Danas se jedna od kreatorki grupe oglasila i poručila članovima u grupi da ako zaprate pjevačicu Miu Borisavljević na Instagramu, da će im biti isplaćeno 200 dinara.

Uz to je napravljen protokol kojim dokazujete da ste zapratili profil.

"Pronađite Miu Borisavljević na Instagramu, kliknite na "prati", pošaljete snimak ekrana vešeg završenog rada i oni vam plate 200 dinara", piše u poruci, nakon čega se oglasila Mia Borisavljević i poručila da je riječ o prevari.

"Svašta! To samo imam da kažem. Upravo me je pozvala drugarica i rekla da je i ona to vidjela. Staviću obavještenje da je u pitanju prevara. Ne vjerujem da bi iko i probao ovako nešto, ali za svaki slučaj", poručila je pjevačica.

Ranijih dana ova grupa pojavila se u raznim telefonima, a ovo je prvi put da nude ovakvu uslugu. Obično šalju ljudima da ako plate, mogu da dobiju veliki broj pratilaca na društvenim mrežama.