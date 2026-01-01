Poznati pjevač se oženio 1. januara: Voditeljka tvrdila da joj je nudio novac i kuću da ne bi otkrila da su zajedno

Poznati pjevač Zak Brajan baš ovog datuma odlučio da stane na ludi kamen sa svojom vjerenicom Samantom Lenard.

Izvor: Ig/zachlanebryan

Društvenim mrežama juče se proširio video na kojem se vide kako pjevač sa svojom partnerkom ulazi u auto sa natpisom: "Upravo vjenčani".

Lijepu vijest potvrdio je mladoženja na svom Instagram profilu: „Žešći od ostalih“. Aludirao je na istoimenu ljubavnu pjesmu Brusa Springstina sa albuma Tunnel of Love iz 1987. godine.

Dan ranije, izvođač numere Something in the Orange objavio je na Instagramu sliku na kojoj je sa prijateljem, i jedan i drugi nose svečana odijela, a u komentaru je naveo stihove pjesme grupe Black Eyed Peas: „I Gotta Feeling“. „Večeras je ta noć, idemo da živimo punom parom / Imam svoj novac, idemo da ga potrošimo“.

Prvi put se pisalo o njihovoj vezi u julu 2025. godine.

Pogledajte još njihovih slika:

Burna prošlost

Brajan iza sebe ima brak sa Rouz Madin, bio je u vezi sa Deb Pejfer, sa voditeljem Brajanom Lapaljom, pa sa Hanom Dankan.

Lapalja ga je 2024. optužila za emocionalno zlostavljanje. Tvrdila je da joj je ponudio 12 miliona dolara i kuću da ne govori o njihovoj vezi. Nije se oglašavao nakon tih optužbi, ali je na Instagramu objavio video kako pali zastavu za Barstool Sports – medijsku kompaniju koja je domaćin podkasta koji vodi pomenuta voditeljka, piše People.