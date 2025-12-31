Ilda Šaulić bila na korak od udaje za 30 godina starijeg biznismena: Pjevačica iznijela šok detalje dugogodišnje veze

Ilda Šaulić progovorila je o svom ljubavnom životu.

Izvor: Youtube / RTS

Pjevačica Ilda Šaulić godinama je u skladnom braku sa suprugom Bojanom Vučkovićem sa kojom ima ćerku, i živi mirnim i porodičnim životom.

Ilda nije neko ko govori često u javnosti o svom privatnom životu, pa se tako o njoj i ne zna mnogo u javnosti. Ipak, poznato je da je prije braka imala vezu sa 30 godina starijim muškarcem.

Jednom prilikom je pričala o njemu i otkrila da je riječ o poslovnom čovjeku i da joj razlika između njih nikada nije predstavljala problem.

Na iznenađenje mnogih, njena veza počela je kada je bila u ranim dvadesetim godinama, a sa ovim biznismenom Ilda je provela čak 15 godina.

"Meni njegove godine nikada nisu smetale, naprotiv. Da bi veza dobro funkcionisala, muškarac mora da bude stariji od partnerke, jer je zreliji i zna šta želi od života“, istakla je pjevačica u jednom intervjuu posle raskida" i dodala:

"Iako su mnogi, kao i ja, vjerovali da će biti krunisana brakom, nažalost, došlo je do razlaza. Sada idem dalje. Najbitnije je da sam sa bivšim partnerom ostala u dobrim odnosima i da ću u njemu kad god zatreba imati zaštitnika".

"Bojana znam od detinjstva"

Nakon ove veze, Ilda je započela vezu sa osam godina starijim Bojanom Vučkovićem, a njihova ljubav rodila se iz prijateljstva.

"Među nama nije bilo tinejdžerskih simpatija, jer je u tom periodu osam godina razlike, koliko je Bojan stariji od mene, bilo mnogo. On je otišao u Ameriku kada je imao 20 godina, a ja, dakle, samo 12. Dok je on bio tinejdžer, ja sam bila zaista dijete. Bojanov rođeni brat Branko je bio moj najbolji drug, jer smo generacijski bliski. Za Bojana smo moja sestra Sanela, Branko i ja bili klinci, pa mu nismo bili interesantni", pričala je naslednica Šabana Šaulića.

Izvor: Blic/ MONDO