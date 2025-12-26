"Uhvatio me za kosu i vikao - takve kao ti plaćam 50 €": Gost nasrnuo na pjevačicu, otkriveni detalji stravičnog napada

Pjevačica Jelena Gerbec prošla je pakao sa gostom, a sve jer nije otpjevala pjesmu kad je on to želio

Pjevačica Jelena Gerbec ispričala je neprijatno iskustvo koje je doživjela tokom jednog nastupa, otkrivši da je bila izložena ozbiljnom pritisku jer nije odmah ispunila muzičku želju jednog gosta. Kako je navela, situacija je brzo eskalirala i pretvorila se u nasilje.

Prema njenim riječima, gost je reagovao nasilno, nasrnuo na nju i povukao je za kosu, a potom ju je i vrijeđao.

Gerbec je istakla da se tokom karijere rijetko susretala sa ovakvim incidentima, ali da joj je ovaj događaj ostao duboko urezan u sjećanje.

"Imala sam na svirci situaciju, nisam otpjevala pjesmu u trenutku kada je to gost želio. On je platio pjesmu, ali kolege su svirale ono što im je rekao pjevač, a ne ja jer je to bio njegov bend. On je prišao, uhvatio me za kosu i rekao: "Ja takve kao ti plaćam 50 eura u Beogradu". Zgrozila sam se, prestravila i ne znam kako da objasnim ni sama kako sam se osjećala grozno i jadno, počela dam da plačem ", rekla je ona gostujući na "Hajp" televiziji.

" Izvinjavali su mi organizatori, odmah su reagovali. Rekli da je on uvijek problematičan. Hvala Bogu to je bio prvi i poslednji put da mi se to desilo. Zato što mu nisam otpjevala pjesmu nije znao kako da me uvredi, pa odmah aludiraju na moral.

"Nisam imala X faktor"

Podsjetimo, Jelena se nedavno prisjetila učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

"Mislim da sam imala dovoljno prostora i performanse i pjesme. Možda nisam zanimljiva narodu, možda imam tu mlaku stranu, nedostajao mi je X faktor", priča Jelena i otkriva koji savjet joj je dao Saša Popović:

"Gerbec, uozbilji se!" To mi je rekao kad sam snimila jednu pjesmu. Vjerovatno mu se nije svidjela pjesma, pa kao da mogu ja to mnogo bolje. Od Granda sam dobila dvije pjesme".

