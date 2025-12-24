Žena poznatog pjevača ostala bez zuba pred praznike: Manekenka za sve krivi božićnu poslasticu

Manekenka i Tv voditeljka Krisi Tajgen doživjela je neobičnu nezgodu neposredno pred Božić.

Izvor: Instagram printscreen

Supruga pjevača Džona Ledženda, Krisi Tajgen, doživjela je neobičnu nezgodu neposredno pred Božić.

Dok je pripremala praznično iznenađenje za svoju djecu, ostala je bez prednjeg zuba nakon borbe sa jednom od omiljenih božićnih poslastica – šećernim štapom, piše Unilad.

Božićna čarolija krenula po zlu

U jeku praznične euforije, 40-godišnja Tajgen odlučila je da djeci priredi malu čaroliju. Ideja je bila da "uzgaja" šećerne štapove za Lunu (9), Majlsa (7), Esti (2) i Vrena (2).

Svake večeri, dok su djeca spavala, Krisi je manje šećerne štapove, posađene u mrvicama Oreo keksa mijenjala većima, kako bi im dočarala da slatkiši "rastu". Međutim, trećeg dana, trik se pretvorio u pravu malu noćnu moru.

"Uzgajanje šećernih štapova", objasnila je u videu na Instagramu, prekrivajući lice rukom. "Pokušala sam da otvorim jednog od ovih 'zločestih momaka' i otpao mi je zub." Smijući se cijeloj situaciji, pokazala je kameri vidljivu prazninu na mjestu prednjeg zuba.

"To je samo ljuskica. Imam cio komad“, dodala je, pokazući odlomljeni dio. "Ovo je ono što majke rade za svoju djecu, da biste mogli da pomislite da ste uzgojili šećerni štap. Pokušavala sam da stvorim magiju, sada nemam zub, a sutra je zimska priredba, tako da…", rekla je i nasmijala sve svojom iskrenošću.