Zvijezda serije "Istine i laži" prvi put pokazao ženu Ruskinju: Čak ga i njena ćerkica iz prvog braka gleda kao oca

Srpski glumac Ljubomir Ristić pokazao je suprugu Alinu i njihove ćerke - zajedničku koju su dobili ove godine, i djevojčicu koju je lijepa doktorka dobila u prošlom braku

Izvor: instagram/lubomirristic

Glumca Ljubomira Ristića, publika je zavoljela u brojnim domaćim serijama poput "Istine i laži" i "Državni službenik". Srpski umjetnik već duže vrijeme živi u Rusiji gde je takođe ostvario nekolicinu zapaženih uloga, zbog čega se čak i Akademija umjetnosti, prošle godine pohvalila svojim uspješnim bivšim đakom.

"Naš diplomirani glumac Ljubomir Ristić je već šest mjeseci u Rusiji i zaposlen je u Sankt-Peterzbuškom državnom muzičko-dramskom pozorištu" napisali su uz članak na ruskom.

Za Ljubomira je selidba u Rusiju bila sudbonosna jer je tamo upoznao i svoju ljepšu polovinu Alinu sa kojom je u avgustu ove godine dobio ćerku. Alina, koja je inače doktorka, prije toga je bila u braku u kom je takođe dobila ćerku, a danas svi zajedno žive.

Srpski glumac sada je podijelio neodoljive kadrove iz porodičnog doma na kojima se vide njegova lijepa supruga i naslednica, a mnoge je razniježila i činjenica da je sa njima i njena ćerkica iz prvog braka koja je Ljubomira sjajno prihvatila, te se prema njemu odnosi kao prema ocu: