Hiljade prodavnica u Francuskoj koristi AI softver za prepoznavanje krađa u realnom vremenu, dok stručnjaci upozoravaju na pravnu prazninu i rizike po privatnost kupaca.

Izvor: Kittipong Jirasukhanont / Alamy / Profimedia

Hiljade prodavnica u Francuskoj koriste vještačku inteligenciju za nadzor kupaca i smanjenje gubitaka.

Hiljade francuskih prodavnica počelo je da primjenjuje vještačku inteligenciju kako bi smanjile krađe, pri čemu softver u realnom vremenu analizira kretanje kupaca i označava sumnjivo ponašanje.

Iako trgovci tvrde da im je tehnologija značajno smanjila gubitke, ona otvara ozbiljna pitanja o privatnosti i transparentnosti, budući da njena upotreba uglavnom nije regulisana. Softver analizira snimke sa nadzornih kamera u prodavnicama i automatski šalje kratak videoisječak osoblju kada detektuje sumnjive gestove, poput stavljanja artikla u torbu ili ponovljenog dodirivanja proizvoda bez skeniranja na kasi.

Nelson Lopes, rukovodilac supermarketa Montreuil kraj Pariza, kaže da sistem najbolje prepoznaje skrivanje proizvoda, a trgovine nakon upozorenja prate snimke sa kamera.

Vlasnik supermarketa Arul Judson ističe da je u prvoj godini poslovanja bez AI izgubio gotovo 60.000 eura, dok su sada gubici prepolovljeni. Pariska apoteka Latifa Gharbi plaća 200 eura mjesečno za nadogradnju kamera AI tehnologijom, čime godišnje štedi oko 4.000 eura i izbjegava trošak zapošljavanja čuvara.

Upotreba ove tehnologije trenutno je u pravnoj sivoj zoni jer Francuska nema zakon koji posebno reguliše bihejvioralni nadzor AI-jem u komercijalnim prostorima, a prodavnice nisu obavezne da obavijeste kupce o njenoj primjeni. Francusko telo za zaštitu podataka CNIL upozorilo je da komercijalna upotreba takvih kamera bez zakonskog okvira nije dozvoljena, ali softverski startup Veesion već je opremio između 2.000 i 3.000 prodavnica širom Francuske.

Izvršni direktor Veesiona, Tibold David, tvrdi da je tehnologija u skladu sa GDPR-om i da ne vrši biometrijsku analizu. Mnogi kupci smatraju da je AI alat za zaštitu poslovanja u vrijeme porasta krađa i životnih troškova, a korisnica Loan ističe da joj ne smeta dok se podaci ne dijele. Kako zakonodavci razmatraju regulaciju AI nadzora, rasprava o granicama bezbijednosti i privatnosti vjerovatno će se nastaviti i u narednim godinama, piše Index.hr.

(Index/MONDO)